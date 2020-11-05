Экономика

Повысить налоги для богатых граждан предлагают в России

Высшая школа экономики (ВШЭ) предложила существенно поднять налоги на неинвестируемые средства корпораций и личные доходы состоятельных граждан. Инициатива содержится в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Речь идет о ставке налога 20-24% для доходов физлиц свыше 12 млн и 24 млн руб. в год и о возвращении к ставке 24% или даже к 30% по налогу на прибыль (сейчас 20%) в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета, отмечается в заключении ВШЭ.

Достигнутый налоговыми органами уровень контроля и современная внешнеэкономическая ситуация «существенно ограничивают возможности бегства национального капитала» и вывода денег за рубеж, поэтому повышение налогов не приведет к массовой эмиграции налогоплательщиков, считают экономисты.

С 2021 года в России впервые за 20 лет будет введен прогрессивный элемент при налогообложении доходов физических лиц: по поручению президента НДФЛ вырастет с 13 до 15% для граждан с доходами выше 5 млн руб. в год (больше 416 тыс. руб. в месяц). Повышенным налогом будет облагаться часть доходов, превышающая 5 млн руб. При расчетах будут учитываться только периодические и активные доходы, например, зарплата, дивиденды, доходы от продажи ценных бумаг, а разовые доходы, к примеру, от продажи личного имущества, из базы для повышенного налога будут исключены. За счет этой меры бюджет рассчитывает получить 60 млрд руб. дополнительных доходов в 2021 году, 64 млрд — в 2022 году и 68,5 млрд — в 2023 году. Средства будут направляться на лечение детей с редкими тяжелыми (орфанными) заболеваниями.

Минфин сообщил, что другие варианты изменений по НДФЛ и налогу на прибыль сейчас не разрабатываются, пишет РБК.