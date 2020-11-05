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Экономика

Запретить микрофинансовые организации предлагает «Справедливая Россия»

06.11.2020 13:30|ПсковКомментариев: 0

Запретить работу микрофинансовых организаций предлагает лидер партии «Справедливая Россия», руководитель думской фракции эсеров Сергей Миронов. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Государственной Думы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

«Долги россиян перед МФО растут рекордными темпами. Всего лишь за один год доля просроченной задолженности выросла с 30% до 40%. Просрочка на срок более 90 дней увеличилась до 61,4 млрд рублей. Это почти 40% от всего портфеля займов микрофинансовых организаций. Еще в августе прошлого года долги граждан перед МФО составляли 43 млрд рублей, или треть от объема займов. Как говорится, сравните цифры и почувствуйте разницу», – прокомментировал Сергей Миронов.

«До эпидемии коронавируса просрочка увеличивалась, но не так быстро, а с весны этого года стала расти дикими темпами, и это понятно из-за чего. Многие люди потеряли работу, во время не смогли расплатиться по долгам, и вот результат. К огромному сожалению, у многих людей просто не было иного выхода, как пойти в МФО. Им же детей кормить, деньги быстро кончились, а ростовщики на таких трудностях с удовольствием наживаются», – отметил лидер фракции.

«Отлично понимаю, что у нашей инициативы запретить МФО тут же появится множество противников. Ведь на кону стоят очень большие деньги, и так просто ростовщики с ними не расстанутся. Достаточно вспомнить, какой резонанс получила недавняя инициатива "Справедливой России" объявить кредитную амнистию по долгам граждан перед МФО. Естественно делать ее нужно за счет огромных финансовых накоплений представителей этого полукриминального бизнеса», – напомнил Сергей Миронов.

«С огромным удивлением прочитал экспертные мнения и узнал, что, оказывается, микрофинансовые организации выполняют социальную функцию, даже помогают гражданам в трудную минуту. Нашлись уважаемые люди, которые без зазрения совести стали утверждать, что такие фирмы позволяют россиянам протянуть до очередной зарплаты. При этом «эксперты» не говорят, что кредиты в МФО выдаются под 1% в день. То есть за месяц долг увеличивается на треть, а за три месяца почти в два раза! Редкостное лицемерие!» – считает глава фракции.

Позиция «Справедливой России» остается неизменной, подчеркнул Сергей Миронов. «Микрофинансовым организациям в нашей стране не место. Их надо запретить, потому что из-за этого полукриминального бизнеса страдают сотни тысяч россиян», – заключил он.

Теги: #Справедливая Россия #Госдума #финансы
Источник: Псковская Лента Новостей
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