Экономика

Продавцов и маркетологов Пскова приглашают на форум «Территория продаж»

Продавцов и маркетологов Пскова приглашают на форум «Территория продаж».

«Приходите за практикой и свежими инструментами на форум "Территория продаж #Онлайн" 26 ноября. Вы получите концентрат знаний о трендах продаж от практикующих спикеров из бизнеса, не выходя из дома», - отмечают организаторы форума.

Спикерами форума станут специалисты из Битрикс24 – CRM №1 в России, «ВКонтакте», федеральной сети ресторанов «Суши Мастер», а также локальные спикеры округа.

Форум станет открытием:

- современных «фишек» в онлайн-продажах

- неожиданных возможностей CRM

- новых каналов лидогенерации

- 5 инструментов продаж, о которых мало кто знает

- новых контактов со всего Северо-Западного федерального округа

- 3 стратегий диджитал-маркетинга

Регистрация уже открыта на официальном сайте форума.

Организаторы форума отмечают, что 2020 год стал взрывным по количеству вебинаров и онлайн-конференций. Как же не ошибиться с выбором и не потратить время зря на воду и кисель? Изучите короткий чек-лист:

1) Смотрите программу на сайте. Если прописаны все спикеры, темы и тезисы докладов, их легко оценить и принять решение об участии. Программа форума «Территория продаж #Онлайн».

2) Оцените спикеров. Среди выступающих должны быть известные компании, спикеры практики.

3) Посмотрите отзывы о других мероприятиях организатора или записи прошлых вебинаров. Отзывы о форуме «Территория продаж #Онлайн» вы можете найти в соцсетях по хештегу #территорияпродаж.

Форум «Территория продаж» - это одно из главных событий этой осени, которое нельзя пропустить. Регистрируйтесь прямо сейчас , чтобы не забыть.

Подробную информацию смотрите на сайте мероприятия или уточняйте в компании «Консалт Инфо» +7 (4012) 92-08-38 m.kholmogorova@consult-info.ru.