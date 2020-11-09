Продавцов и маркетологов Пскова приглашают на форум «Территория продаж».
«Приходите за практикой и свежими инструментами на форум "Территория продаж #Онлайн" 26 ноября. Вы получите концентрат знаний о трендах продаж от практикующих спикеров из бизнеса, не выходя из дома», - отмечают организаторы форума.
Спикерами форума станут специалисты из Битрикс24 – CRM №1 в России, «ВКонтакте», федеральной сети ресторанов «Суши Мастер», а также локальные спикеры округа.
Форум станет открытием:
- современных «фишек» в онлайн-продажах
- неожиданных возможностей CRM
- новых каналов лидогенерации
- 5 инструментов продаж, о которых мало кто знает
- новых контактов со всего Северо-Западного федерального округа
- 3 стратегий диджитал-маркетинга
Регистрация уже открыта на официальном сайте форума.
Организаторы форума отмечают, что 2020 год стал взрывным по количеству вебинаров и онлайн-конференций. Как же не ошибиться с выбором и не потратить время зря на воду и кисель? Изучите короткий чек-лист:
1) Смотрите программу на сайте. Если прописаны все спикеры, темы и тезисы докладов, их легко оценить и принять решение об участии. Программа форума «Территория продаж #Онлайн».
2) Оцените спикеров. Среди выступающих должны быть известные компании, спикеры практики.
3) Посмотрите отзывы о других мероприятиях организатора или записи прошлых вебинаров. Отзывы о форуме «Территория продаж #Онлайн» вы можете найти в соцсетях по хештегу #территорияпродаж.
Форум «Территория продаж» - это одно из главных событий этой осени, которое нельзя пропустить. Регистрируйтесь прямо сейчас, чтобы не забыть.
Подробную информацию смотрите на сайте мероприятия или уточняйте в компании «Консалт Инфо» +7 (4012) 92-08-38 m.kholmogorova@consult-info.ru.