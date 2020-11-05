Экономика

Правительство одобрило продление моратория на проверки малого бизнеса в 2021 году

Правительство России одобрило проект федерального закона, который предполагает продление моратория на проверки малого бизнеса в 2021 году.

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - отмечается в решении, принятом на заседании 5 ноября.

Документ предполагает продление моратория для малого бизнеса на весь 2021 год, пишет ТАСС. Данное положение прописано в статье 111 законопроекта.

Напомним, в марте российское правительство объявило мораторий на плановые проверки бизнеса.