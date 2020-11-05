Экономика

Начался монтаж первой линии производства БОПЭТ-пленок на «Титан-Полимере»

Специалисты немецкой компании Lindauer Dornier GmbH приступили к монтажу первой линии производства БОПЭТ-пленок на заводе «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил генеральный директор завода Герман Петрушко.

«Сейчас завершается создание основного корпуса производства БОПЭТ-пленок. В целом реализация проекта находится в графике несмотря на то, что ряд работ вынуждены пока проводить дистанционно. Мы уже приступили к монтажу оборудования, которое проводят представители немецкой компании Dornier. В ближайшее время ждем представителей итальянской компании, чье оборудование будет установлено на заводе. Они приедут, как только позволят эпидемиологические условия, пока же консультируют нас дистанционно», — рассказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.