Экономика

Псковская область вошла в десятку регионов РФ с наибольшим ростом расходов

Псковская область вошла в десятку регионов РФ с наибольшим ростом расходов консолидированного бюджета. В регионе расходы за 9 месяцев текущего года выросли почти на треть. Такая информация содержится в оперативном отчете Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов в период с января по сентябрь 2020 года, опубликованном на сайте контрольного ведомства.

Согласно отчету, рост расходов отмечается в 84 регионах, при этом в 77 субъектах Российской Федерации расходы выросли на 10% и более, из них наибольшие показатели роста сложились в Республике Тыва – 44,1%, Республике Дагестан – 139,9%, Республике Ингушетия – 36%, Кабардино-Балкарской Республике – 32%, Республике Карелия – 31,9%, Амурской области – 30,2%, Республике Калмыкия – 30,1%, Республике Бурятия – 29,3% и Псковской области – 29%.

Для сравнения, в среднем по стране расходы выросли на 17,4% и составили 10 265,9 млрд рублей (без учета объема расходов Москвы), или 62,8% предусмотренных объемов.

Снижение расходов в отчетном периоде отмечается лишь в Калининградской области – на 0,8%.

В отчете также отмечается, что и доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за январь-сентябрь 2020 года выросли по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 5,1% и составили 9 970,2 млрд рублей (опять же, без учета столицы).

Рост доходов обеспечен в основном ростом безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы (темп роста по сравнению с соответствующим периодом 2019 года составил 157,3%). Их удельный вес также вырос на 8 процентных пунктов и составил 24%. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов, напротив, снизился с 83,1% в январе-сентябре 2019 года до 75% в январе-сентябре 2020 года.

В то же время налоговые и неналоговые доходы снизились по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 5,2%, что связано в основном с отрицательной динамикой по налогу на прибыль организаций. Снижение данного налога составило 376,5 млрд рублей, или 14,8%.

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В Счетной палате РФ обратили внимание, что в структуре доходов регионов прослеживаются значительные изменения. Так, удельный вес налога на прибыль организаций снизился на 5,1 процентного пункта и составил 21,7 %, НДФЛ – на 0,4 процентного пункта и составил 28,7%, по группе налогов на имущество – на 0,9 процентного пункта и составил 8,5%. Безвозмездные поступления, напротив, выросли на 8,1 процентного пункта и составили 25%.

В рамках безвозмездных перечислений субъектам Российской Федерации из федерального бюджета сводной бюджетной росписью федерального бюджета на 1 октября 2020 года предусмотрены межбюджетные трансферты в объеме 3 582,4 млрд рублей, из них средства на реализацию национальных проектов – 884 млрд рублей.