Экономика

Александр Козловский не считает ситуацию с госдолгом Псковской области трагичной

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский не считает, что ситуация с госдолгом Псковской области так трагична, как описала Счетная палата РФ. Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

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«В этом году при обсуждении бюджета с министром финансов Антоном Силуановым спикер Госдумы Вячеслав Володин опять заострил внимание на проблеме регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. На сегодняшний день она так до конца и не решена. Мы живем в условиях пандемии, когда громадная нагрузка ложится на бюджеты всех уровней из-за внеплановых расходов, - отметил депутат. - Счетная палата, конечно, может разные версии выдавать по поводу госдолга — ее специалисты с холодной головой и с холодным сердцем к этому подходят, но, думаю, должно быть понимание, что все это происходит из-за низкой бюджетной обеспеченности региона».

Александр Козловский полагает, что ситуация с госдолгом в псковском регионе «не хуже, чем несколько лет назад». «Наоборот, все выравнивается. Мы видим, что в области много всего делается, нацпроекты реализуются. Только деньги тратятся не на погашение госдолга, а на развитие региона, чтоб он потом мог зарабатывать и гасить долги — это основная задача. Мы сталкиваемся с новыми вызовами и учимся с ними работать, но, я не считаю, что ситуация так трагична, как описала Счетная палата», - высказал свою точку зрения парламентарий.