Экономика

Мировые рынки выросли на фоне новостей из США

Российский фондовый рынок в понедельник, 9 ноября, показал активный рост: индекс Мосбиржи прибавил 3,2%, а РТС - 5,33%. В то же время национальная валюта восстановилась до сентябрьских отметок - 75,8 к доллару и 90,1 к евро, это происходит на фоне новостей о победе на выборах президента США демократа Джо Байдена и успехе вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и Biontech.

Западные площадки также отреагировали максимальным ростом. Индекс S&P 500 увеличился на 3,62% и обновил исторический максимум. Dow Jones вырос на 4,47%, NASDAQ - на 1,7%. Европейские последовали общему тренду, пишет газета «Известия».

По мнению экспертов, ралли на биржах может быть кратковременным, как и укрепление рубля. Они призывают сфокусироваться на пандемии COVID-19.

Касаясь перспектив рубля, аналитики отмечают вероятность его дальнейшего укрепления в краткосрочном периоде. По словам Владислава Антонова, с технической точки зрения у нацвалюты есть запас для усиления до 74 руб./$.

Как полагает Василий Карпунин из БКС, в ряде стран повторно вводятся локдауны, а это означает новое снижение темпов восстановления экономики, потребительского спроса, а также рост безработицы. Проблема пандемии выйдет на первый план для мировых фондовых площадок, уверен он.