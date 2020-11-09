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Экономика

Николай Рассадин предложил освободить малый и средний бизнес от налогов в период пандемии

10.11.2020 14:10|ПсковКомментариев: 0

Освободить малый и средний бизнес от уплаты налогов в период пандемии предложил известный псковский бизнесмен, директор псковского гипермаркета «Империал» Николай Рассадин. «То, на чем держится экономика государства, то и надо поддерживать», - сказал он в эфире программы «Гайд-парк» на радио «Эхо Москвы» в Пскове 10 ноября.

«Самая большая проблема - это нехватка средств на поддержку бизнеса, - сказал он. - На поддержку чиновников, на поддержку этого огромного количества людей, не производящих никакого продукта, а только пожирающего то, что есть, деньги находятся».

Николай Рассадин рассказал, что недавно слушал выступление «очень сдержанного в оценках» экс-руководителя группы компаний «Ресторанный партнер», эксперта Федерации рестораторов и отельеров Андрея Филатова, который прямо заявил о том, что «государство убило бизнес». «И продолжает убивать. И то письмо, которое писали представители общепита в администрацию области... Все, что закрылось, это минус в карму, как говорится», - считает Николай Рассадин.

«Чтобы все запретить, ввести карантин, нужны деньги для того, чтобы компенсировать людям отсутствие работы, средств к существованию. Наша великая держава не может себе позволить содержать своих граждан. Наше величие, к сожалению, заключается не в том, чтобы обеспечить уровень жизни, а в том, что есть ядерный потенциал и очень большое количество монументов патриотической направленности. А денег, чтобы посадить людей на карантин, нет. А в Европе есть», - заявил предприниматель.

Теги: #эхо москвы в пскове #бизнес #гайд-парк #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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