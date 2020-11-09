Экономика

«Зеленый день» в Сбере: какие выгоды получат псковичи

Самым выгодным днем в году называют в Сбере «Зеленый день». Мы узнали, какими предложениями от компаний экосистемы и партнеров акции смогут воспользоваться жители Псковской области. Спойлеры: там есть супер-подписка на востребованные сервисы по цене чашки кофе и возможность купить квартиру с дисконтом в 20%. Аттракцион невиданной щедрости вот-вот начнется и продлится всего два дня.

Акция приурочена ко дню рождения экосистемы, выросшей из Сбербанка. В формате только банка стало тесно, и совсем недавно, в сентябре этого года, было объявлено об объединении сервисов под одним зонтиком. «Зеленый день» продлится два дня для частных клиентов (11 и 12 ноября) и целую неделю для корпоративных (11-17 ноября). Акции подготовили партнеры Сбера, среди которых известные российские и международные бренды: «Победа», Huawei, Burger King, «Связной», «Л'Этуаль», «Детский мир», «Макдоналдс», Xiaomi.

Что предлагают партнеры «Зелёного дня»:

«220 Вольт» - скидка от 10 до 65% на специальный ассортимент;

Xiaomi - скидка до 24% на смартфоны;

«Дочки-Сыночки» - скидка до 20% на одежду и обувь;

McDonald’s - выгодная пара с куриными стрипсами и напитком за 99 рублей;

«Эльдорадо» - скидка до 30%;

Lamoda - скидка 25% на весь ассортимент;

«Победа» - скидка 15% на все направления полётов;

«Газпром нефть» - скидка 2 рубля с каждого литра бензина на АЗС;

«Детский мир» - дополнительная скидка от 10–25% на популярные товары;

Huawei - скидка 30% на смартфоны, ноутбуки, планшеты и аксессуары.

Все предложения партнеров и полные условия их получения представлены на сайте акции.

Щедрот отсыпает и сама экосистема. Журналистов со всей страны собрали в Zoom - а где же еще в такие времена - и первый зампред правления Сбербанка признался, что сам в «Зелёный день» оформил бы подписку на СберПрайм. Если бы не сделал этого раньше. Во время акции, только в эти два дня, подписка будет стоить 999 рублей на два года. Получается, что за 41 рубль в месяц можно смотреть 20 000 фильмов и сериалов на Окко и покупать новинки со скидкой, слушать 40 млн композиций в СберЗвуке, пользоваться бесплатной доставкой продуктов от СберМаркета и 30 Гб в облаке на СберДиске, скидками на такси, мобильную связь и доставку готовой еды в Delivery Club. У Льва Хасиса все это уже есть, но выгоду он решил не упускать, а потому собирается купить сразу несколько СберБоксов. В «Зеленый день» приставка, которая каждый телевизор делает «умным» и понимает голосовые команды, обойдется на тысячу рублей дешевле, стоить она будет 2490 рублей.

В первый день акции, 11 ноября, популярные блогеры проведут трансляции на sber.ru, во время которых расскажут об интересных новинках и выгодных предложениях.

Конечно, будет много выгодных предложений от Сбербанка. Высокий интерес к ипотечному кредитованию подсказал акцию для сервиса «ДомКлик»: более чем в 600 жилых комплексов по всей стране дадут скидки на покупку квартиры до 20%.

Какие еще специальные условия Сбер предложит по банковским продуктам:

СберКарта с повышенными бонусами СберСпасибо независимо от уровня трат по карте (обычно для их начисления каждый месяц необходимо тратить от 20 000 рублей);

выгода 40% на страховые программы СберСтрахования;

СберКарта Travel Mastercard с приветственными 3000 миль;

онлайн-тестирование для определения профориентации ребёнка или доступ к электронной библиотеке MyBook на 6 месяцев (один из двух подарков на выбор) при оформлении накопительного страхования жизни в СберCтраховании по программам «Будущий капитал» и «Билет в будущее».

«Зеленый день» проходит в стране уже в третий раз. Сбер празднует день рождения и сам же дарит подарки, при чем не только клиентам, но и вообще всем, кто найдет для себя выгодное предложение во время акции.

«Как показало исследование фонда «Общественное мнение», сегодня у многих россиян нет уверенности в завтрашнем дне, - говорит Лев Хасис. - Наш «Зелёный день» поможет поднять людям настроение, ведь он несёт с собой не только хорошие скидки, но и радостные эмоции. С каждым годом наш самый выгодный день становится всё более масштабным и ярким: к нам присоединяются новые партнёры, расширяется палитра скидок, в которую теперь входят даже самые консервативные банковские продукты, такие как вклады и ипотека».

В прошлом году «Зеленый день» стал самой массовой акцией Сбера и одной из самых массовых в стране. Более 7 млн человек посетили сайт акции, только кредитных заявок за два дня сотрудники банка обработали почти 800 тысяч. В этом году Сбер готов ставить новые рекорды эффективности и щедрости.