«Зеленый день» в Сбере: какие выгоды получат псковичи

Самым выгодным днем в году называют в Сбере «Зеленый день». Мы узнали, какими предложениями от компаний экосистемы и партнеров акции смогут воспользоваться жители Псковской области. Спойлеры: там есть супер-подписка на востребованные сервисы по цене чашки кофе и возможность купить квартиру с дисконтом в 20%. Аттракцион невиданной щедрости вот-вот начнется и продлится всего два дня.
Акция приурочена ко дню рождения экосистемы, выросшей из Сбербанка. В формате только банка стало тесно, и совсем недавно, в сентябре этого года, было объявлено об объединении сервисов под одним зонтиком. «Зеленый день» продлится два дня для частных клиентов (11 и 12 ноября) и целую неделю для корпоративных (11-17 ноября). Акции подготовили партнеры Сбера, среди которых известные российские и международные бренды: «Победа», Huawei, Burger King, «Связной», «Л'Этуаль», «Детский мир», «Макдоналдс», Xiaomi.
Все предложения партнеров и полные условия их получения представлены на сайте акции.
Щедрот отсыпает и сама экосистема. Журналистов со всей страны собрали в Zoom - а где же еще в такие времена - и первый зампред правления Сбербанка признался, что сам в «Зелёный день» оформил бы подписку на СберПрайм. Если бы не сделал этого раньше. Во время акции, только в эти два дня, подписка будет стоить 999 рублей на два года. Получается, что за 41 рубль в месяц можно смотреть 20 000 фильмов и сериалов на Окко и покупать новинки со скидкой, слушать 40 млн композиций в СберЗвуке, пользоваться бесплатной доставкой продуктов от СберМаркета и 30 Гб в облаке на СберДиске, скидками на такси, мобильную связь и доставку готовой еды в Delivery Club. У Льва Хасиса все это уже есть, но выгоду он решил не упускать, а потому собирается купить сразу несколько СберБоксов. В «Зеленый день» приставка, которая каждый телевизор делает «умным» и понимает голосовые команды, обойдется на тысячу рублей дешевле, стоить она будет 2490 рублей.
Конечно, будет много выгодных предложений от Сбербанка. Высокий интерес к ипотечному кредитованию подсказал акцию для сервиса «ДомКлик»: более чем в 600 жилых комплексов по всей стране дадут скидки на покупку квартиры до 20%.
«Зеленый день» проходит в стране уже в третий раз. Сбер празднует день рождения и сам же дарит подарки, при чем не только клиентам, но и вообще всем, кто найдет для себя выгодное предложение во время акции.
«Как показало исследование фонда «Общественное мнение», сегодня у многих россиян нет уверенности в завтрашнем дне, - говорит Лев Хасис. - Наш «Зелёный день» поможет поднять людям настроение, ведь он несёт с собой не только хорошие скидки, но и радостные эмоции. С каждым годом наш самый выгодный день становится всё более масштабным и ярким: к нам присоединяются новые партнёры, расширяется палитра скидок, в которую теперь входят даже самые консервативные банковские продукты, такие как вклады и ипотека».
В прошлом году «Зеленый день» стал самой массовой акцией Сбера и одной из самых массовых в стране. Более 7 млн человек посетили сайт акции, только кредитных заявок за два дня сотрудники банка обработали почти 800 тысяч. В этом году Сбер готов ставить новые рекорды эффективности и щедрости.