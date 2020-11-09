Экономика

В Псковском УФАС указали на увеличение количества жалоб в сфере госзакупок

В Псковском управлении ФАС отмечают увеличение количества жалоб по конец 2020 года, связанных с конкурсными процедурами. Об этом сегодня, 10 ноября, в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщила руководитель ведомства Ольга Милонаец.

«Сейчас, под конец года, наблюдается рост количества закупок. Часть из них ранее была остановлена из-за пандемии, по некоторым затягивалось принятие решений, поэтому они откладывались. И тут все логично, чем больше сейчас конкурсов объявлено, тем больше жалоб поступает в наше управление. Но, если взять 2019 год, то за весь год у нас было порядка 288 жалоб, в этом году за 10 месяцев таких жалоб набралось уже 320», - отметила она и обратила внимание на тенденцию к росту таких жалоб.

По ее словам, обращения поступают в связи с невозможностью исполнения контракта и внесением исполнителей в реестр недобросовестных поставщиков, когда последние не справляются с поставленными перед ними задачами в рамках контракта.

«Кто-то не справляется, потому что еще мало опыта, кто-то рассчитывал сделать на авось, но не вышло, но есть и объективные причины, например, остановка некоторых производств в период ограничительных мер. Кажется, что, к примеру, строительство дорог не останавливали ни на один день, однако контрагенты, с которыми строительные компании работали, останавливали свою работу, и это повлияло на исполнение контрактов. Но тут я хочу отметить следующее, государство в сфере госзакупок как законодатель в максимально короткие сроки приняло очень большое количество решений, которые могут облегчить жизнь предпринимателям», - добавила Ольга Милонаец.

При этом гость студии указала на тот факт, что и заказчики, и предприниматели либо не владеют этой информацией, либо не хотят этими решениями государства руководствоваться. «Люди попадают в патовые ситуации, и я спрашиваю, а почему вы не продлили срок исполнения контракта, ведь сейчас это возможно сделать без нарушений в условиях пандемии, почему вы не попросили увеличить аванс (законодатель еще весной позволил увеличивать авансовые платежи вплоть до 80%). Хотелось бы, чтобы на местах заказчики и сами предприниматели внимательно изучили свои права, что сегодня можно сделать. В частности, о возможности возврата части гарантийных средств. Кроме того, сейчас можно списать задолженности по штрафам, пени и недоимкам. Инструментов много, но нужно знать о них и пользоваться ими. Это реально может облегчить жизнь заказчикам. Сегодня максимальные риски для поставщиков можно снять», - подчеркнула Ольга Милонаец.