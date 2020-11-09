Экономика

Сумма штрафов от Псковского УФАС в этом году в 10 раз больше, чем обычно

В 2020 году УФАС по Псковской области выписало штрафов на сумму около 70 млн рублей. Это нетипичный для антимонопольного ведомства случай, ведь обычно в среднем оно накладывает штрафы порядка 7-12 млн рублей в год. Об этом сегодня, 10 ноября, в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщила руководитель Псковского управления Федеральной антимонопольной службы Ольга Милонаец.

«Для нас это нетипичный год. Есть определенные составы административных правонарушений, которые нарушать нельзя по умолчанию, потому что это сверхдорого. К сожалению, у нас такой случай произошел. В данном случае речь идет о регоператоре по обращению с ТКО. Чем крупнее компания, чем выше у нее оборот и чем тяжелее нарушение, тем крупнее сумма штрафа. Сговор заказчика с участниками торгов – это одно из самых дорогих нарушений по КоАП. Это преступление против государства и его жителей», - поделилась она.

Ольга Милонаец при этом отметила, что такие колоссальные штрафы за серьезные нарушения есть не только в Псковской области, но и во многих других регионах.

«Поэтому крупные компании нас всегда слышат, и при каждом сигнале с нашей стороны они реагируют. Сегодня такой конструктивный диалог, например, у нас выстроен с Газпромом», - добавила она.