Экономика

Ольга Милонаец: Соблазн списать все недоделки по госконтрактам на пандемию велик

У поставщиков и подрядчиков в этом году очень велик соблазн использовать тему пандемии коронавируса, чтобы оправдать свои недоделки и срывы контрактов, однако доказать форс-мажорные обстоятельства не так просто. Об этом сегодня, 10 ноября, в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщила руководитель Псковского управления Федеральной антимонопольной службы Ольга Милонаец.

«Доказывать форс-мажоры у нас сегодня уполномочена Торгово-промышленная палата. Она дает соответствующее заключение. И они его не просто так выдают, они требуют пакет документов, подтверждающих, к примеру, что плохо сработали контрагенты. И мы также очень внимательно изучаем причинно-следственную связь», - заверила она.

При этом Ольга Милонаец обратила внимание, что исполнитель далеко не всегда виноват. Иногда проблемы кроются в сырой смете или в плохом контакте с заказчиком.

«Сейчас судебные инстанции сказали четко, что при рассмотрении дел учитывается желание идти на контакт как с одной, так и с другой стороны. Если мы в суде видим, что подрядчик десятки раз писал заказчику, указал на что-то, то никогда мы такого подрядчика не включим в реестр недобросовестных поставщиков. Если же заказчик шел на контакт, отвечал на все запросы и все сделал для того, чтобы добиться исполнения контракта, тогда, безусловно, будет оцениваться уже вина подрядчика», - заключила руководитель антимонопольного ведомства.