Экономика

Ольга Милонаец назвала самые проблемные сферы по числу нарушений антимонопольного закона

Наибольшее количество нарушений законодательства о защите конкуренции в Псковской области фиксируется в сферах энергетики, газоснабжения, ЖКХ (управляющие компании). Традиционно много нарушений также в сфере торгов, в том числе банкротных. Об этом сегодня, 10 ноября, в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщила руководитель Псковского управления Федеральной антимонопольной службы Ольга Милонаец.

«Не могу сказать, что увеличивается количество нарушений в действиях органов власти. Очень часто жалобы касаются действий конкретных чиновников, но это уже компетенция прокураторы, куда мы и передаем соответствующие обращения», - добавила она.

Также Ольга Милонаец указала на тенденцию к сокращению обращений в связи с задержкой оплаты по контрактам. «Мы знаем, что определенная задолженность при этом все равно есть, но обращений к нам или в прокуратуру в связи с этим не очень много. Не думаю, что все боятся жаловаться на заказчика. Такие времена прошли. Видимо, бизнес как-то решает этот вопрос самостоятельно», - пояснила гость студии.

Комментируя вопрос радиослушателя о завышенных расчетах при страховании ОСАГО, Ольга Милонаец не согласилась, что проблема с расчетом возникает из года в год. «Порой потребители путают услуги страховой компании и агентов, которые включают дополнительные комиссии. Нужно понимать, ты пришел в офис страховой компании, которая дорожит своей репутацией, или к агенту», - отметила она.

Руководитель антимонопольного ведомства напомнила, что в случае выявления подобных фактов требуется письменное обращение в УФАС. «Нужно посмотреть расчет, если он сделан с нарушениями, то компанию ждут очень серьезные последствия. Сам тариф на ОСАГО мы не пересматриваем, потому что он устанавливается федеральным законом. Наша компетенция – нарушения порядка ценообразования», - заключила Ольга Милонаец.