Минэкономразвития РФ приглашает псковичей на вебинар о финансовой грамотности

Минэкономразвития РФ приглашает предпринимателей Псковской области принять участие в вебинаре на тему «Финансовая грамотность». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре «Мой бизнес» мероприятия состоится 12 ноября на платформе Synergy.Online.
Спикеры вебинара обещают ответить на вопрос «Как заставить время и деньги работать на Вас?», объяснил, как оптимизировать денежные потоки, что такое кредитный рейтинг и как управлять сбережениями в эпоху кризиса.
Темы вебинара:
- Личные деньги предпринимателя.
Почему важно разделять собственные средства и доходы от бизнеса?
- Защита активов.
Как уберечь собственный бизнес в кризис?
- 5 правил быстрого финансового планирования.
Как принимать решения на основе цифр, а не эмоций?
- Оптимизация денежных потоков.
Как сохранить средства на текущую деятельность и развитие?
- Управление финансами в кризис.
Какие рекомендации дают эксперты?
Спикеры:
- основатель компании Goncharova ProFinance, эксперт по личным финансам Екатерина Гончарова
- президент Logic Planning Group Ru, консультант ТОП-менеджеров и собственников бизнеса Илья Пантелеймонов
- основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов
- эксперт в области корпоративных финансов, основатель и методолог онлайн-университета финансовых навыков FIN-SKILL.RU Снежана Манько
- консультант-методист по финансовой грамотности проекта Минфина России, основатель Школы семейных финансов Юлия Чиндина
Вебинар пройдет 12 ноября, с 10:00 до 12:15.
Участие – бесплатное.