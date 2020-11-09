Экономика

Минэкономразвития РФ приглашает псковичей на вебинар о финансовой грамотности

Минэкономразвития РФ приглашает предпринимателей Псковской области принять участие в вебинаре на тему «Финансовая грамотность». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре «Мой бизнес» мероприятия состоится 12 ноября на платформе Synergy.Online.

Спикеры вебинара обещают ответить на вопрос «Как заставить время и деньги работать на Вас?», объяснил, как оптимизировать денежные потоки, что такое кредитный рейтинг и как управлять сбережениями в эпоху кризиса.

Темы вебинара:

Личные деньги предпринимателя.

Почему важно разделять собственные средства и доходы от бизнеса?

Почему важно разделять собственные средства и доходы от бизнеса? Защита активов.

Как уберечь собственный бизнес в кризис?

Как уберечь собственный бизнес в кризис? 5 правил быстрого финансового планирования.

Как принимать решения на основе цифр, а не эмоций?

Как принимать решения на основе цифр, а не эмоций? Оптимизация денежных потоков.

Как сохранить средства на текущую деятельность и развитие?

Как сохранить средства на текущую деятельность и развитие? Управление финансами в кризис.

Какие рекомендации дают эксперты?

Спикеры:

основатель компании Goncharova ProFinance, эксперт по личным финансам Екатерина Гончарова

президент Logic Planning Group Ru, консультант ТОП-менеджеров и собственников бизнеса Илья Пантелеймонов

основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов

эксперт в области корпоративных финансов, основатель и методолог онлайн-университета финансовых навыков FIN-SKILL.RU Снежана Манько

консультант-методист по финансовой грамотности проекта Минфина России, основатель Школы семейных финансов Юлия Чиндина

Вебинар пройдет 12 ноября, с 10:00 до 12:15.

Участие – бесплатное.