Экономика

Производство оборудования для переработки отходов животного происхождения планируют запустить в ОЭЗ «Моглино»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» 10 ноября. На совещании был рассмотрен инвестиционный проект по производству оборудования для переработки отходов животного, растительного и минерального происхождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Представляя проект, его инициатор Аркадий Обдирко проинформировал, что на промышленной площадке планируется наладить системное изготовление и сборку модельного оборудования по экологической утилизации различного вида отходов. Он представил технические характеристики автономного комплекса, производство которого планируется наладить на площадке особой экономической зоны. Аркадий Обдирко также обратил внимание, что продукция востребована не только на территории страны, но и за рубежом.

Ожидаемые объемы производства товаров составят не менее 10 модулей в год. На производстве планируется создать в целом около 130 новых рабочих мест, включая специалистов высокого уровня.

В реализацию проекта планируется вложить 160 млн рублей. В перспективе развития общий объем инвестиций может достичь 850 млн рублей.

По итогам обсуждения и голосования члены наблюдательного совета одобрили инвестиционный проект и рекомендовали его к рассмотрению на экспертном совете ОЭЗ «Моглино». После чего руководство особой экономической зоны и инвестор заключили соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности в «Моглино». Со своей стороны Михаил Ведерников пожелал потенциальному резиденту успешной защиты бизнес-плана на экспертном совете.