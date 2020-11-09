Экономика

Производство молока растет в Псковской области

Свыше 130 тысяч тонн молока произвели сельскохозяйственные предприятия Псковской области за 10 месяцев текущего года. Это на 2% выше аналогичного показателя прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Лидирующие позиции по надою молока на фуражную корову в этом году занимают ООО «Слактис», ООО «ПсковАгроИнвест», ИП ГКФХ Лопотов, ООО «СП «Линово» и ООО «Племзавод "Вязье"».

Дальнейшее увеличение прироста объема производства молока в 2020 году планируется за счет новой молочно-товарной фермы на 1,8 тысячи голов ОАО «Красное знамя» в Новосокольническом районе, вблизи деревни Насва. В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития предприятию направлено 100 млн рублей на закупку скота.

Лидерами по приросту объема производства молока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года являются ОАО «Красное знамя» Новосокольнического района - 57%, ООО «Племзавод "Вязье"» Дедовичского района - 27%, ООО «СП "Линово"» Пыталовского района - 20%, ООО «ПсковАгроИнвест» Псковского района - 14% и АО «Ударник» Бежаницкого района - 12%.