Экономика

Псковская область вошла в список закредитованных регионов

Псковская область вошла в список закредитованных регионов с показателем 33%. Средняя кредитная задолженность домохозяйств в регионе составила 228 тысяч 447 рублей. Такие данные содержатся в обновленной карте закредитованности России, составленной движением «Общероссийский народный фронт». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ОНФ, за три месяца долги российских домохозяйств в среднем выросли на два процента.

Отметим, что в некоторых регионах уровень закредитованности превысил 60%. Это Калмыкия (65%) и Тыва (61%). Уровень закредитованности домохозяйств свыше 40% наблюдается в Чувашии (50%), Иркутской (45%) и Курганской (44%) областях, Удмуртии (43%), Ленинградской области (43%), Республике Алтай (42%), Оренбургской (42%) и Новосибирской областях (42%), а также в Республике Саха (Якутия) (41%). Низкие показатели закредитованности сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа и в Крыму.

В целом, по итогам третьего квартала 2020 года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 19,28 трлн руб., увеличившись на 9,8% с начала года. По сравнению с третьим кварталом 2019 года рост задолженности составил 13,3%. Средняя задолженность домохозяйства составила 341 559 руб.

Эксперты ОНФ уточняют, что динамика роста закредитованности связана, прежде всего, с ипотекой, которая остается главным драйвером роста кредитов населению. Продление программы льготной ипотеки до середины будущего года с высокой вероятностью будет основной причиной кредитного бума еще на какое-то время.

«Рост ипотечного кредитования стимулируется как за счет снижения ставок благодаря программам господдержки, так и в связи с низкой ключевой ставкой ЦБ РФ. Снижение ставок привлекает на рынок надежных заемщиков – граждан с достаточной платежеспособностью и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы», – пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Она также отметила тенденцию увеличения средней суммы потребительского кредита, которая продолжилась и в третьем квартале. Кредиторы сохраняют настороженность в выдаче потребительских кредитов. Заемщикам с даже немного повышенным уровнем риска получить их очень сложно.

Рост зафиксирован и по лимитам банковских кредитных карт, а также в сегменте автокредитования.

Эксперты ОНФ отмечают, что и показатель долговой нагрузки (ПДН) растет у всех категорий российских заемщиков независимо от уровня доходов.