Экономика

Экономику России предложили поднимать массовыми увольнениями неэффективных

После анализа перспектив развития российской экономики эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) пришли к выводу, что необходимо в массовом порядке увольнять неэффективных сотрудников ради будущего страны.

Специалисты подсчитали, что для выполнения целей правительства по росту ВВП на 3-3,5% в год, производительность труда (ВВП на одного занятого в стране) должна ежегодно увеличиваться на 4-4,5%. При этом потенциал роста производительности в сырьевых отраслях ограничен, так что, речь идет о повышении производительности, прежде всего, в обрабатывающих отраслях, пишут «Ведомости».

Достичь такого роста можно только за счет перевода скрытой безработицы в явную, то есть массового сокращения занятости, поскольку задачи по росту производительности труда и сохранению рабочих мест противоречат друг другу, уверены эксперты ЦМАКП.

Они отмечают, что, пытаясь найти компромисс между низкой безработицей и повышением темпов роста, правительство делает ставку на развитие информационных технологий. Но влияние этого сектора на экономический рост в перспективный период невелико - всего 9% от прироста экономики.

Единственный путь для ускорения экономического развития, уверены в ЦМАКП, - не препятствовать увольнениям, а снять «социальные ограничения» на труд: дать возможность переобучения тем, кто остался без работы, предоставить им дешевое жилье, обеспечить финансовый запас прочности и, возможно, переезд к новому месту работы.