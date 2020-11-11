Запрет новогодних корпоративов добьет псковский общепит - Алексей Севастьянов

Возможный запрет на проведение новогодних корпоративных мероприятий окончательно добьет и без того изрядно потрепанную систему общепита в Псковской области. Таким мнением с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) поделился депутат Псковского областного Собрания («Единая Россия»), заместитель председателя парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению, специалист по развитию комплекса «Раздолье» Алексей Севастьянов.
Он напомнил, что общепит на фоне ограничений, принятых весной из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, «уже понес в этом году феноменальные потери». Новые ограничения, принятые в Псковской области в октябре, о работе общепита до 23:00, также больно ударили по этой сфере бизнеса. Отмена корпоративов станет еще одним «сильнейшим ударом», подчеркнул собеседник радиостанции.
Он подчеркнул, что в общепите противоэпидемические меры соблюдаются даже лучше, чем в супермаркетах, почтовых отделениях и в некоторых медицинских учреждениях, где нередки очереди. Кроме того, депутат отметил, что запреты могут подтолкнуть людей массово собираться с нарушением санитарных требований.
«Мы помним летом, какое скопление людей из-за закрытых ресторанов мы получали на природе. Сейчас удержать людей дома гораздо проще, чем летом. Однако я уверен, что новогодние праздники люди все равно будут отмечать. Они могут превратиться в какие-то массовые квартирники или еще в какую-то закрытую историю, которая может быть куда опаснее», - предупредил депутат.
«Дай бог, чтобы отмена корпоративов была действенной мерой, но то, что это убьет систему общепита, которая и так в нашем регионе уже изрядно потрепана, сомневаться не приходится», - заключил Алексей Севастьянов.