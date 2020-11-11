Экономика

Запрет новогодних корпоративов добьет псковский общепит - Алексей Севастьянов

Возможный запрет на проведение новогодних корпоративных мероприятий окончательно добьет и без того изрядно потрепанную систему общепита в Псковской области. Таким мнением с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) поделился депутат Псковского областного Собрания («Единая Россия»), заместитель председателя парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению, специалист по развитию комплекса «Раздолье» Алексей Севастьянов.

Он напомнил, что общепит на фоне ограничений, принятых весной из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, «уже понес в этом году феноменальные потери». Новые ограничения, принятые в Псковской области в октябре, о работе общепита до 23:00, также больно ударили по этой сфере бизнеса. Отмена корпоративов станет еще одним «сильнейшим ударом», подчеркнул собеседник радиостанции.

«Корпоративные новогодние мероприятия для этого бизнеса очень важны. Это то, на чем можно заработать на несколько месяцев вперед, сделать какой-то задел. Но это одна сторона медали. На другой – безопасность наших граждан. Но и здесь у меня тоже есть вопросы. Я не думаю, что кафе и рестораны – это то место, где возможен очаг распространения. Мы видим, какие сейчас меры уже приняты в системе общепита: и измерение температуры, и соблюдение дистанции, и санитайзеры и так далее. Наверное, надо подумать, как все-таки можно сделать, в каком формате. Время еще много, впереди полтора месяца. Мне кажется, что к таким категоричным мерам надо подходить весьма взвешенно. Может быть, предложить какие-то уличные гуляния, ограничить количество людей. Уже сегодня в общепите на сто посадочных мест можно принимать только половину, и это уже значительные меры», - высказался Алексей Севастьянов.

Он подчеркнул, что в общепите противоэпидемические меры соблюдаются даже лучше, чем в супермаркетах, почтовых отделениях и в некоторых медицинских учреждениях, где нередки очереди. Кроме того, депутат отметил, что запреты могут подтолкнуть людей массово собираться с нарушением санитарных требований.

«Мы помним летом, какое скопление людей из-за закрытых ресторанов мы получали на природе. Сейчас удержать людей дома гораздо проще, чем летом. Однако я уверен, что новогодние праздники люди все равно будут отмечать. Они могут превратиться в какие-то массовые квартирники или еще в какую-то закрытую историю, которая может быть куда опаснее», - предупредил депутат.

«Дай бог, чтобы отмена корпоративов была действенной мерой, но то, что это убьет систему общепита, которая и так в нашем регионе уже изрядно потрепана, сомневаться не приходится», - заключил Алексей Севастьянов.