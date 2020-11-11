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Экономика

Пакет социальных поправок разработали ко второму чтению федерального бюджета

11.11.2020 21:10|ПсковКомментариев: 0

«Единая Россия» представила пакет дополнительных социальных поправок ко второму чтению федерального бюджета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии. 

«В основу поправок легли предложения от людей, экспертов и бизнеса в регионах», - отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе брифинга в среду, 11 ноября. Многие из них были учтены при подготовке ко второму чтению проекта бюджета на 2021-2023 годы. Эту работу партия вела совместно с правительством и Минфином.

«Главную задачу мы видели в том, чтобы вместе с правительством еще раз проанализировать каждую бюджетную строку, найти дополнительные ресурсы, обеспечить максимально эффективное использование бюджетных средств для реализации единого плана по достижению национальных целей до 2030 года», - рассказал секретарь Генсовета партии.

«Единая Россия» подготовила поправки, которые можно разделить на три блока. Первый — улучшение инфраструктуры и качества жизни людей на селе и в городах. Речь идет, в частности, о строительстве сельских домов культуры — на это предлагается плюсом направить 776,1 миллиона рублей. Еще 65 миллионов рублей «Единая Россия» предлагает выделить на обновление материально-технической базы ДК. Кроме того, дополнительные 410 миллионов из бюджета направят на создание модельных библиотек, 345 миллионов – на реконструкцию и ремонт детских школ искусств.

Еще одна поправка — увеличение финансирования на развитие спортивной инфраструктуры, в частности увеличение на 150 миллионов рублей расходов на ремонт 907 спортзалов в сельских школах. Дополнительные два миллиарда рублей направят на строительство 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.

На два миллиарда (до 36,5 миллиардов рублей) увеличат финансирование проектов благоустройства территорий. Благодаря этому в 2021 году получится дополнительно благоустроить около 900 дворов и общественных пространств в регионах.

Второй блок поправок касается дополнительного обеспечения соцгарантий и защиты отдельных категорий граждан. Третий блок направлен на финансирование мер по устранению проблемы так называемого «цифрового неравенства». Это касается обеспечения связью и интернетом малых населенных пунктов.

Кроме того, партия подготовила поправку о финансировании патриотического воспитания в школах и вузах — по президентскому закону, принятому летом, оно стало обязательным.

Ранее «Единая Россия» единогласно поддержала проект бюджета в первом чтении. Над документом партия в течение нескольких месяцев работала совместно с Кабмином. Федеральный бюджет обеспечивает социальные гарантии государства и сохраняет поддержку регионов.

Заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов рассказал о параметрах проекта закона «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

«В этом году бюджет формируется в непростых условиях, прежде всего связанных с распространением коронавирусной инфекции. Скорее всего, в этом году мы не дополучим доходы в областной бюджет. С такой же проблемой столкнутся и наши муниципальные образования.  Естественно, есть помощь федерального бюджета регионам, чтобы справится с возникшей непростой ситуацией, - отметил он. - Основные параметры нового бюджета достаточно оптимистичные, если учитывать, что в течение года продолжится работа с федеральным правительством, профильными министерствами и ведомствами. Эта работа всегда ведётся эффективно, мы видим по примеру этого года, что доходы бюджета увеличиваются, причём, в этом году они выросли на рекордную сумму. Если эту работу и дальше планово продолжать, есть все основания полагать, что по национальным проектам и основным государственным программам мы получим дополнительные средства, и бюджет следующего года по факту будет не ниже, чем  в текущем году.

По его словам, будет обеспечено предоставление всех мер социальной поддержки, которые действуют сегодня в соответствии с областным законодательством, в следующем году будет проведена индексация социальных выплат.

«Мы перед собой ставим задачу, чтобы и дальше наша область развивалась», - добавил Александр Котов.

Теги: #Единая Россия #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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