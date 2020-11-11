Экономика

Правительство призвало бизнес усилить дисциплину во время пандемии

В правительстве призвали бизнес строго следовать санитарным нормам по борьбе с коронавирусом для исключения новых ограничений. Это следует из перечня поручений и рекомендаций первого вице-премьера Андрея Белоусова к Министерству экономического развития, «Опоре России» и «Деловой России».

Замглавы правительства поручил им оценить, насколько дисциплинированно предприятия исполняют требования Роспотребнадзора и распространить между ними лучшие практики по борьбе с коронавирусом, пишет газета «Известия».

В Министерстве экономического развития России пояснили, что часть функций по обеспечению контроля за соблюдением санитарных норм могут взять на себя бизнес-объединения, и делать это более эффективно, чем государство. Ответственный подход предпринимателей положительно повлияет на ситуацию с распространением COVID-19 и тем самым снизит риски введения новых ограничений.

В «Опоре» и «Деловой России» заявили, что уже обратились к свои членам с призванием соблюдать все санитарные требования для избежания нового локдауна. Как заявил президент «Деловой России» Алексей Репик, организации, которые не соблюдают или формально подходят к санитарным нормам, «просто совершают предательство по отношению к своим коллегам».

Из-за роста заболеваемости российские субъекты стали вводить новые ограничения для предприятий. Например, в Москве запрещена работа заведений с 23.00 до 6.00, кинозалы и театры можно заполнять лишь на 25%, студентов вузов и колледжей перевели на дистанционное обучение. В Санкт-Петербурге нельзя более чем наполовину заполнять кинотеатры и организовывать без согласования с властями мероприятия для группы свыше 50 человек.