Экономика

В магазины «Деревня Соловьи» вернулся любимый многими мясной продукт

В ассортимент фирменных магазинов «Деревня Соловьи» вернулся любимый многими говяжий гуляш с томатным соусом.

В составе консервов, выработанных по ГОСТу, - говядина, лук, томат-паста, мука, соль, сахар и пряности.

Гуляш - незаменимый продукт для тех, у кого нет времени приготовить сытный обед или ужин: достаточно добавить его в любой гарнир, и вы получите вкусное и питательное горячее блюдо! Неудивительно, что этот продукт в линейке «Деревня Соловьи» пользуется неизменным спросом у покупателей!

Стоимость гуляша - 131 руб/шт.

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов в Псковской области:

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1Б

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

ул.Я. Райниса, 53б

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9

Уважаемые покупатели! В связи с необходимостью соблюдения мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, сеть «Деревня Соловьи» обращается к вам с просьбой посещать магазины в маске (если вы забыли маску дома, ее можно приобрести каждом магазине сети).

Не забывайте дезинфицировать руки: для этого в «Деревне Соловьи» всегда в свободном доступе есть антисептик.

И главное: проявляйте уважение к другим покупателям и сотрудникам магазина - для этого достаточно соблюдать эти простые правила!

Добро пожаловать в фирменные магазины «Деревня Соловьи»!