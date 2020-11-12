Экономика

Бензин подорожал в Псковской области

В октябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем на потребительском рынке Псковской области автомобильный бензин подорожал на 0,2%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Наибольший рост отмечен на бензин автомобильный марки АИ-98 (на 0,5%).

Октябрь 2020 в % к сентябрю 2020 декабрю 2019 октябрю 2019 Бензин автомобильный 100,2 102,0 102,1 Бензин автомобильный марки АИ-92 100,2 102,3 102,3 Бензин автомобильный марки АИ-95 100,1 101,8 102,0 Бензин автомобильный марки АИ-98 100,5 101,5 101,5 Дизельное топливо 100,04 102,1 103,5

По сравнению с декабрем 2019 года более всего выросли цены на бензин автомобильный марки АИ-92 – на 2,3%, цены на дизельное топливо за этот период выросли на 2,1%.

К октябрю прошлого года наибольший рост цен наблюдался на дизельное топливо (на 3,5%).