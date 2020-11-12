Бензин подорожал в Псковской области

В октябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем на потребительском рынке Псковской области автомобильный бензин подорожал на 0,2%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.
Наибольший рост отмечен на бензин автомобильный марки АИ-98 (на 0,5%).
|
|
Октябрь 2020 в % к
|
сентябрю
2020
|
декабрю
2019
|
октябрю
2019
|
Бензин автомобильный
|
100,2
|
102,0
|
102,1
|
Бензин автомобильный марки АИ-92
|
100,2
|
102,3
|
102,3
|
Бензин автомобильный марки АИ-95
|
100,1
|
101,8
|
102,0
|
Бензин автомобильный марки АИ-98
|
100,5
|
101,5
|
101,5
|
Дизельное топливо
|
100,04
|
102,1
|
103,5
По сравнению с декабрем 2019 года более всего выросли цены на бензин автомобильный марки АИ-92 – на 2,3%, цены на дизельное топливо за этот период выросли на 2,1%.
К октябрю прошлого года наибольший рост цен наблюдался на дизельное топливо (на 3,5%).