Экономика

Цены на электронные градусники, мыло и утюги выросли в Псковской области

За октябрь 2020 года потребительские цены на товары и услуги по Псковской области выросли на 0,5%, с начала года – на 3,6%, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

По России потребительские цены к предыдущему месяцу выросли на 0,4%, с начала года – на 3,3%. Продовольственные товары за октябрь подорожали на 0,8%, непродовольственные товары – на 0,7%, услуги подешевели на 0,1%.

Что касается продовольственных товаров, то в Псковской области более всего выросли цены на сахар-песок – на 22,2%, куриные яйца – на 10,8%, подсолнечное масло – на 8,3%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – на 5,8%, икру лососевых рыб, отечественную – на 4,6%, филе сельди – на 4,3%, живую и охлажденную рыбу – на 4%, мед – на 3,6%. Из плодоовощной продукции подорожали груши – на 8%, чеснок – на 4,7%, апельсины – на 3,4%.

Вместе с тем наблюдалось снижение цен на ряд продовольственных товаров. Наиболее подешевела плодоовощная продукция (на 2,9%). Существенно снизились цены на морковь – на 19%, яблоки – на 8,5%, свеклу – на 8,3%, картофель – на 8,0%, виноград – на 7,6%, белокочанную капусту – на 5,8%, помидоры – на 5,2%, огурцы – на 3,1%.

Из других наблюдаемых продовольственных товаров больше всего подешевели плавленые сыры – на 2,6%, сухие молочные смеси для детского питания – на 2,5%, пшено – на 2,1%.

Среди непродовольственных товаров в группе медицинских товаров и медикаментов наиболее подорожали: медицинский электронный стандартный термометр – на 5,6%, валидол, аспирин (отечественный) – на 4,3%, настойка пустырника – на 3,7%, нимесулид – на 3,5%. Наибольшее снижение цен отмечено на индапамид – на 4,5%, винпоцетин – на 2,4%, йод – на 2,2%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены: на хозяйственное мыло – на 5,4%, стиральный порошок – на 2%, детские подгузники – на 1,4%, шампунь – на 1,3%, зубную пасту – на 0,6%, зубную щетку, сухие корма для домашних животных – на 0,4%, туалетное мыло – на 0,2%. Снижение цен наблюдалось на туалетную бумагу – на 0,3%.

Среди других непродовольственных товаров более других подорожали электроутюг – на 8,3%, жидкие чистящие и моющие средства – на 6,7%, бытовые плиты – на 5,7%, свежесрезанные цветы – на 4,9%, швейные машины – на 3,8%.

Более всего подешевели ювелирные изделия – на 1,9%.

Среди услуг наибольшее снижение цен и тарифов отмечено на услуги железнодорожного транспорта – на 10,6% и санаторно-оздоровительные услуги – на 2,4%. Более всего выросла стоимость годового полиса КАСКО – на 2,1%.