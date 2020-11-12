Экономика

Более 1000 поправок хотят внести в федеральный бюджет на три года

Госдума завершила прием поправок в проект федерального бюджета на 2021-й и плановый период 2022 и 2023 годов, пишут «Известия».

Как сообщил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов, по сравнению с предыдущими годами поправок гораздо больше, чем обычно. «Можно сказать, что мы получили их рекордное количество: более тысячи. Уже в следующий понедельник, 16 числа, наш комитет начнет их рассмотрение. Нет отрасли, которой они бы не касались», - пояснил парламентарий.

Как сообщили «Известиям» в комитете, свыше 600 поправок предложил Минфин, остальные - другие субъекты законодательной инициативы, в том числе парламентские фракции. Общая сумма всех финансовых изменений может превысить несколько триллионов рублей.

Фракции парламентских партий, в частности, предлагают выделить дополнительные деньги на субсидии для оплаты ЖКХ, увеличить выплаты медработникам из-за COVID-19, а также повысить финансирование сельского хозяйства и дорожного строительства.