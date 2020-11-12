Экономика

Уровень недобросовестных продаж финансовых услуг за год упал на 32,2%

За последний год уровень мисселинга - недобросовестных продаж финансовых услуг - существенно снизился. Так, в феврале-сентябре 2020-го количество жалоб, связанных с таким обманом, уменьшилось почти на треть по сравнению с тем же периодом 2019-го, заявили в Центробанке.

Там пояснили, что отдельный учет претензий на недобросовестные продажи финансовых услуг ведется только с февраля прошлого года. Сначала года поступило 2,1 тыс. претензий на недобросовестную практику продаж финансовых услуг, что составляет 1% от общего количества всех обращений, пишет газета «Известия».

Снижение количества жалоб на мисселинг в регуляторе связывают с проведением контрольных мероприятий, появлением рекомендацией к внедрению паспортов финансовых продуктов в банках, сферах страхования, ценных бумаг и др. Кроме того, сокращению количества подобных обращений во втором квартале поспособствовала пандемия - граждане перестали ходить в отделения.

Согласно данным за январь-сентябрь этого года, опубликованным на сайте регулятора, на долю кредитных учреждений приходится 53,6% претензий из общего числа жалоб на мисселинг, страховых компаний - 37,3%, профессиональных участников рынка ценных бумаг - 6,3%, а остальные приходятся на управляющие компании и НПФ. За последний год граждане стали меньше жаловаться на недобросовестные продажи банками финансовых услуг (62,3% - в 2019 году), но больше на страховщиков и брокеров.

Первенство по претензиям в линейке популярных продуктов, навязываемых финансовыми институтами своим клиентам, остается за инвестиционным страхованием жизни (ИСЖ) (55,6%), как и год назад (44,4%). Вторую строчку заняло накопительное страхование жизни (НСЖ) (16,2%) вместо векселей (15,2%). На третьем месте услуги доверительного управления, которые еще год назад не входили в топ-3.