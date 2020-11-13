Экономика

Минпромторг и МВД поддержали законодательные инициативы по борьбе с нелегальным табаком

Маркировка табачных изделий не решит всех задач не станет панацеей в борьбе с нелегальными сигаретами. С таким заявлением на Форуме по борьбе с нелегальной торговлей выступил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский. Он отметил, что в Минпромторге считают необходимым расширить изменения законодательства в целях борьбы с нелегальными сигаретами в дополнение к действующим мерам, пишет Retail.ru.



Источник: retailweek.ru

«Маркировка - точно не панацея и не выход из сложившейся ситуации с учетом роста ставки акциза на 20% в 2021 году. Мы полностью поддерживаем инициативы, которые выдвигает отрасль. Часть проектов мы вносим в Минсельхоз, часть - в заксобрание» - сообщил он.

Подробнее о комплексе обсуждаемых законодательных инициатив рассказал директор по связям с госорганами JTI Россия Василий Груздев, который указал на значение каждой из них для борьбы с определенным сегментом нелегального рынка. Это проекты законов, которые уже находятся на рассмотрении в Госдуме и в правительстве.

В числе рассматриваемых мер введение лимита для физических лиц на ввоз и перевозку немаркированных сигарет для личного потребления, повышение штрафов за нарушение правил торговли табачной продукцией, ведении единой минимальной цены табачной продукции, введение уголовной ответственности за незаконное перемещение табачной и алкогольной продукции в крупном размере через государственную границу РФ с государствами-членами ЕАЭС.

В МВД также поддержали необходимость дальнейшей борьбы с оборотом нелегальных сигарет. Ежегодный рост теневого рынка подтверждается увеличением зарегистрированных правонарушений, связанных с оборотом или перемещением немаркированной табачной продукции, с 179 в 2016 году до 1263 по итогам 2019 года.

Участники форума отметили, что существуют значительные предпосылки для роста нелегального рынка в 2021 году, в первую очередь, это резкий рост акциза на табак на 20%. По данным МинФина, средняя цена пачки вырастет на 20 рублей до 140 рублей. В условиях падения располагаемых доходов населения, это может подстегнуть спрос на нелегальную продукцию.