Экономика

Два псковича стали победителями олимпиад Молодежного союза экономистов и финансистов

Два жителя Псковской области стали победителями всероссийских олимпиад, организованных общероссийской общественной организацией «Молодежный союз экономистов и финансистов» (МСЭФ РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении общественных проектов и молодежной политики администрации региона.

Студент Псковского института управления и права Николай Богданов стал победителем в семнадцатой международной олимпиаде по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления в номинации «Интеграция России и Республики Беларусь». Его работа «Механизм интеграции России и Республики Беларусь» заняла третье место.

Студентка Псковского института управления и права Ксения Мальцева стала призером одиннадцатого всероссийского конкурса социальной рекламы в номинации «Делай добрые дела». Ее работа «Спешите творить добро» так же заняла третье место.

Отметим, олимпиады МСЭФ РФ проводятся среди молодых граждан Российской Федерации, интересующихся вопросами функционирования и развития народного хозяйства России, финансовой системы России, вопросами управления и взаимодействия народного хозяйства России и всемирной экономики.

Олимпиады проводятся как добровольное научно-исследовательское, практически значимое мероприятие, призванное активизировать научно-исследовательскую деятельность молодых экономистов, финансистов, управленцев и всех интересующихся указанными вопросами.

За время проведения в олимпиадах приняло участие более 200 000 студентов, молодых ученых и молодых специалистов из России, стран СНГ и зарубежья.