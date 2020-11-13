Экономика

Псковский депутат рассказал, зачем нужны поправки в Лесной кодекс

Депутат Псковского областного Собрания, председатель региональной ассоциации лесопромышленников Геннадий Григорьев считает, что предлагаемые группой сенаторов и депутатов Госдумы поправки в Лесной кодекс направлены на то, чтобы в профильной отрасли остались только те, кто работает в легальном русле. «Будет снижена недобросовестная конкуренция в лесной отрасли. И это правильно, я давно говорю, что в лесу должны работать только профессионалы», - заявил он в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Один из авторов законопроекта председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ранее заверил, что поправки позволят сделать лесную отрасль в России более открытой и прозрачной.

В поправках предусмотрены достоверный учет и контроль качественных и количественных характеристик лесных ресурсов, прослеживаемость древесины, контроль сделок с древесиной и снижение размера ущерба от незаконных рубок. Также законопроектом предлагается создать открытый цифровой геоинформационный ресурс, который позволит осуществлять комплексное развитие отрасли на основе актуальной информации о лесах. Документ предусматривает обязательное формирование в электронном виде разрешительных и отчетных документов по использованию лесов в единой государственной информационной системе учета древесины и сделок с ней.

Проектом закона предлагается введение электронной формы сопроводительного документа на перевозку древесины с регистрацией его в единой государственной информационной системе учета древесины и сделок с ней. В случае выявления недостоверной информации по объему заготовки древесины, ее видовом и сортиментном составе предполагается блокировать перевозки и сделки с древесиной.

Еще одна новация - обязательная регистрация лесных складов и объектов переработки древесины в единой государственной информационной системе учета. Там же будут регистрироваться договоры по использованию лесов с рубками лесных насаждений.

Проект закона предполагает создать систему федерального государственного надзора в сфере перевозки древесины, выгрузки, погрузки, переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней.

Кроме того, в целях развития лесного комплекса законопроект предполагает запрет на предоставление лесных участков в субаренду (позволит исключить существование в отрасли так называемых рантье). Обязанность по тушению лесных пожаров будет возложена на арендаторов лесных участков.

Псковский лесопромышленник Геннадий Григорьев уверен, если контроль за отраслью будет усилен, нелегальным игрокам придется из нее уйти. В частности, он положительно оценил такие предложения, как регистрация складов хранения древесины, повышение контроля по транспортировке древесины и по сделкам по ним, учет спецтехники и новые полномочия контролирующих органов по изъятию такой техники, если она находится в лесу без легальных оснований.

В то же время депутат отметил, что пока не совсем понятно, как и за чей счет будут строиться лесные дороги. «Для нашего региона выделение таких средств будет большим подспорьем, потому что у нас есть заболоченные участки, заросшие дороги. Где-то дороги надо обновить, а где-то и построить заново. Но поправки еще дорабатываются, еще принимаются предложения, в том числе от бизнеса и бизнес-сообществ», - заключил Геннадий Григорьев.