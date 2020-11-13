Экономика

Цены на коньяк и шампанское вырастут в России

С 1 января 2021 года в России вырастут минимальные розничные цены на водку, коньяк и игристые вина, следует из приказов Минфина, опубликованных на официальном портале правовой информации.

«Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2026 года включительно», — говорится в каждом из документов, пишут «Ведомости».

Согласно приказам, минимальная розничная цена на водку увеличится до 243 руб. за бутылку объемом 0,5 л (сейчас она составляет — 230 руб.), на коньяк - до 446 руб. за 0,5 л (сейчас — 433 руб.), на игристое вино — до 169 руб. за бутылку объемом 0,75 литра (сейчас — 164 руб.), на бренди - до 324 руб. за бутылку 0,5 л (сейчас 315).