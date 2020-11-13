Экономика

Россиян хотят обязать отчитываться о средствах в зарубежных электронных кошельках

Кошельки в иностранных платежных системах могут быть приравнены к счетам в зарубежных банках. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в парламент соответствующие поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле». В соответствии с ними резиденты России будут обязаны отчитываться о валютных операциях с использованием электронных кошельков иностранных операторов, пишут «Ведомости».



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Фактически на зарубежные электронные кошельки предлагается распространить тот же режим, который действует в отношении средств на счетах российских физических лиц в зарубежных банках.

Обязанность представлять отчет о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, наступает только по тем электронным средствам платежа, сумма операций по которым за отчетный год превышает 600 000 руб. (или эквивалентную сумму в иностранной валюте), говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечают авторы документа, в соответствии с нормами действующего валютного законодательства резиденты обязаны предоставлять налоговым органам отчеты об использовании счетов, открытых в зарубежных банках, однако в отношении электронных средств платежа такая обязанность сейчас отсутствует. Это «снижает эффективность контрольных мероприятий за соблюдением валютного законодательства и не способствует минимизации рисков в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также информационной безопасности», указывают депутаты.

Документ предусматривает, что в случае непредставления в ФНС отчета о средствах на электронных кошельках его владелец будет оштрафован. Сейчас предусмотренные в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) штрафы, налагаемые на физических лиц за подобное нарушение, касающееся счетов в зарубежных банках, составляют до 3000 руб. Соответствующие изменения в ст. 15.25 КоАПа планируется внести одновременно с принятием предложенного законопроекта.

В Минфине «Ведомостям» сообщили, что подход, предлагаемый депутатским законопроектом в отношении контроля за электронными кошельками, уже используется в действующем законодательстве. «В валютном законодательстве (ст. 12 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле») есть аналогичные нормы в отношении обязанности декларировать иностранные счета резидентов, а в ст. 15.25 КоАПа есть ответственность за нарушения», – напомнила пресс-служба Минфина.