Экономика

Эксперты предупредили о росте цен на молоко

Молочный рынок фиксирует рост цен на сырье и прогнозирует последующее увеличение отпускных цен молочной продукции и цены на полке. Ключевым фактором роста стало повышение цен на сырое молоко в российских регионах, цена импорта также выросла в связи c ослаблением рубля, пишет DairyNews.ru.

Эксперты указывают, что динамика цены зависит от комплекса экономических факторов, и в первую очередь от увеличения курса валют. Из-за того, что большинство необходимых для отрасли комплектующих, будь то оборудование, его детали, лекарственные препараты для сельскохозяйственных животных, корма, упаковка и много другое покупаются за рубежом, увеличение курса доллара и евро напрямую сказывается как на стоимости сырого молока, так и на стоимости готового продукта на полке.

При этом влияние оказывает и мировая тенденция изменения цен на сырье. Так, средняя цена на сырое молоко по сравнению с 2019 годом снизилась всего на 2%.

Михаил Мищенко, директор Центра Изучения Молочного Рынка (DIA), напомнил, что согласно рейтингам DIA сотня крупнейших молочных заводов в России растет быстрее, чем 100 крупнейших производителей молока (100 заводов в 2019 году переработали на 820 тыс. тонн больше; 100 производителей произвели – на 530 тыс. тонн больше). В 2020 году тенденция продолжается. То есть, существует перекос в динамике роста в пользу спроса, подчеркнул аналитик.

Кроме того, в условиях пандемии многие региональные и местные производители сырого молока серьезно задумались над стартом собственной переработки и даже ее реализацией. Это также перераспределяет рынок и создает дефицит сырья.

«Национальная валюта падает. Это, с одной стороны поддерживает цену на молоко, а с другой - увеличивает себестоимость производства сырья. На мой взгляд, главным драйвером роста цены является никуда не поехавший русский турист, который начал тратить деньги внутри страны. В совокупности со слабым рублем», - подытожил Михаил Мищенко.

Участники рынка также отмечают, что при росте цен на сырье на 4-5 рублей переработка полностью теряет рентабельность, а по некоторым видам продуктов выходит в отрицательную маржу, поэтому корректировки цен на полках не избежать.

«Необходимо поднятие цен на полках примерно на 5-10% в зависимости от вида продукции. Потому что стоимость валюты напрямую влияет на стоимость упаковочного материала. К тому же есть обычные инфляционные факторы: это траты на заработную плату, энергию и прочие расходы. Поднятие цен на полках неизбежно!» – заявил генеральный директор ГК «Молвест» Анатолий Лосев.

Другим немаловажным вопросом, влияющим на изменение цен на молочную продукцию, является политика сдерживания цен на продукты, о которой ранее заявлял союз АКОРТ. Так, представители отрасли, реализующие свою продукцию в различных торговых сетях, заявляют, что сталкивались с некоторым недопониманием со стороны ритейлеров.

При этом представители Минпромторга на этой неделе заявили, что ритейл не может и не должен влиять на цены, которые формирует сам рынок.