Экономика

Резиденты ОЭЗ «Моглино» примут участие в форуме «Российский промышленник»

ОЭЗ «Моглино» и ее резиденты примут участие в форуме «Российский промышленник», который пройдет 18-20 ноября на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте особой экономической зоны.

Форум является крупнейшей площадкой Северо-Запада, которая объединяет регионы России для демонстрации инновационного промышленного оборудования и технологий. В этом году мероприятие реализовывает цепочку продвижения «коммуникация» - «демонстрация» - «сделка».

Главными задачами форума являются продвижение отечественной конкурентоспособной инновационной продукции машиностроительного комплекса и проведение отраслевого диалога представителей власти, предприятий, образования и научного сообщества для выработки коллегиальных решений по развитию промышленного сектора.

В рамках мероприятия будет организована выставочная экспозиция, где промышленные предприятия смогут представить свою продукцию и услуги, провести консультации и организовать виртуальные экскурсии на заводы.

На стенде Псковской области отдельное место займет особая экономическая зона «Моглино» совместно с компаниями-резидентами.