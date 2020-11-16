Псковские сельхозпроизводители экспортировали 10 тысяч тонн пшеницы

Псковские сельхозпроизводители впервые реализовали 10 тысяч тонн продовольственной пшеницы на экспорт. Об этом сообщает «Официальный канал Псковской области».
Сейчас уборочная кампания завершилась практически во всех районах, и результаты следующие: годовой объем сельскохозяйственной продукции составляет порядка 34,3 млрд рублей – это 106,4% к аналогичному периоду прошлого года.
В первом полугодии регион занял в СЗФО второе место по производству скота и птицы на убой (в том числе первое место по производству свиней) и четвертое место по производству молока.
В сфере растениеводства Псковская область тоже не отстает: второе место по Северо-Западу по производству зерна, рапса и урожайности зерновых культур, третье место – по урожайности рапса.