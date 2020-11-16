Экономика

О преимуществах использования программных продуктов «1С» для предприятий

Программы на основе платформы 1С позволяют решать задачи по автоматизации существующих видов учета, независимо от отраслевой направленности предприятия. Благодаря возможности тонкой настройки клиент получает продукт, отвечающий всем его требованиям как по части интерфейса, так и по части функционала. Разработка конкретной пользовательской программы осуществляется в индивидуальном порядке, но в соответствии с общими требованиями платформы. Это позволяет сохранить преемственность между различными версиями, а также не мешает корректному обновлению ядра 1С в будущем.

В тех случаях, когда программы 1С куплены у официального представителя платформы, наряду с самим цифровым продуктом покупатель гарантированно получает всестороннюю информационную и техническую поддержку от дипломированых 1С-программистов. Речь может идти как о сопровождении и обслуживании уже существующего программного комплекса, так и создании новой инфраструктуры учеты на основе приобретаемых решений от 1С.

Поддержка официального пользователя 1С предполагает:

автоматизированный доступ к последним обновлениям платформы;

доступ к закрытым методическим и практическим рекомендациям разработчиков;

информированность об изменениях в законодательстве, касающихся целевой отрасли деятельности;

оперативное консультирование по вопросам работы программного продукта.

ИТС «Отраслевой»

Поддержка программ 1С по узкоспециализированным вопросам, как правило, осуществляется в рамках пакета услуг «ИТС Отраслевой». Наряду с обычным информационно-техническим сопровождением, клиент получает возможность дополнительно оптимизировать специализированные бизнес-процессы, которые несвойственны другим направлениями бизнеса или производства. Пристальное внимание будет уделено вопросам безопасности информации как по части противоправного доступа, так и в контексте защиты от потери или повреждения в случае наступления непредвиденных ситуаций. Обязательным условием остается сохранение доступности баз данных для авторизованного пользователя.