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Экономика

Курсу доллара предрекли обвал из-за вакцины от коронавируса

17.11.2020 08:54|ПсковКомментариев: 1

Массовая вакцинация от коронавируса и оживление мировой экономики приведет к падению курса доллара, пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы аналитиков Citigroup.

Компания предсказала двадцатипроцентный обвал курса доллара в 2021 году при распространении вакцины от СOVID-19. Это приведет к восстановлению мировой торговли и росту экономики.

Еще одним фактором, который повлияет на курс американской валюты, эксперты назвали мягкую политику ФРС Соединенных Штатов. Аналитики объяснили, что из-за низких ставок инвесторы будут вынуждены перейти из американских активов в международные, пишет «Газета.ру».

Агентство также отмечает снижение индекса доллара к основным мировым валютам по сравнению с мартовскими пиками.

«Сегодня доллар может повторить путь, который он прошел с начала до середины 2000-х годов», — добавили в Citigroup, говоря о многолетнем снижении курса доллара после вступления КНР во Всемирную торговую организацию, что вызвало волну глобализации и повысило объемы мировой торговли, оставив позади закрытую экономику США.

Теги: #курс доллара #коронавирус #вакцина
Источник: Псковская Лента Новостей
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