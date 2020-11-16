Экономика

В ноябре изменится порядок регистрации юрлиц и предпринимателей

С 25 ноября вступают в силу новые правила направления электронных документов для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также требования к их оформлению. Соответствующий порядок утвержден приказом ФНС России, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

«Данным порядком четко определяется круг участников электронного взаимодействия, – рассказала руководитель псковского управления Анна Кутузова. - Он также регламентирует перечень электронных документов, участвующих в электронном обмене. Перечислены и способы их направления».

Так, направить документы в электронном виде будет возможно:

через сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП» на сайте ФНС России;

единый портал государственных и муниципальных услуг;

с помощью СМЭВ.

Обозначены и способы получения обратной связи: по адресу электронной почты, указанному заявителем или нотариусом, а при взаимодействии с МФЦ – через СМЭВ.

Подчеркивается, что электронные документы для регистрации должны формироваться с учетом требований, предъявляемых к форматам файлов. Так, могут использоваться форматы tif и pdf.

Документы должны быть обязательно подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, нотариуса или работника МФЦ. Сформированные файлы направляются в регистрирующий орган для принятия решения о государственной регистрации.

Такие усовершенствования позволят оптимизировать порядок обмена документами между регистрирующим органом и другими участниками электронного взаимодействия – уполномоченными заявителями, нотариусами и МФЦ, добавили в УФНС.