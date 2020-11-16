Экономика

Клиентам Сбербанка стали доступны две новые копилки

Сбербанк запустил две новые копилки для регулярного накопления средств — копилку «52 недели» и «Копилку для сдачи». Подключить их можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, копилка «52 недели» в течение года автоматически переводит средства клиента в сбережения с постоянным увеличением суммы. Шаг прибавления - 10, 25, 50 или 100 рублей. К примеру, выбранный клиентом шаг в 50 рублей означает, что в первую неделю копилка переведет 50 рублей, во вторую - 100, в третью - 150 и так далее, каждый раз откладывая на 50 рублей больше. В итоге за год клиент накопит 68 900 рублей.

«Копилка для сдачи» округляет все покупки, оплаченные картой, до ближайшей круглой суммы, а сдачу переводит в сбережения. Круглая сумма - 10, 50 или 100 рублей. Например, если клиент совершил покупку на 138 рублей и выбрал округление до 10 рублей, то копилка пополнит счет на 2 рубля (при округлении до 50 рублей - на 12 рублей, до 100 рублей - на 62 рубля).

«Мы часто забываем пополнять свои накопительные счета или просто боимся заводить регулярные накопления, хотя они помогают чувствовать себя увереннее. Копилки от Сбербанка помогают регулярно, но небольшими, комфортными суммами перечислять деньги в сбережения, формируя привычку сберегать. Сейчас в Сбербанке подключено уже порядка 2,5 млн активных копилок, объем переводов через которые в среднем составляет 5,2 млрд рублей в месяц. Клиентам банка доступно пять копилок - их можно подключить в СберБанк Онлайн за несколько секунд», - отметил директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбербанка Алексей Ермаков.

Помимо «Копилки для сдачи» и «52 недель», банк предлагает копилки «По расписанию» (еженедельно или ежемесячно откладывает определенную сумму), «Процент от доходов» (процент от зарплаты и других регулярных поступлений) и «Процент от расходов» (процент от суммы покупок за предыдущий день). Самая популярная у клиентов — копилка «По расписанию».