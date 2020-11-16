Экономика

В Пскове к Новому году планируется открыть 25 точек торговли елками

В Пскове объявлен конкурс на предоставление нестационарных торговых объектов для продажи елей. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Братчиков.

Заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в конкурсе будут приниматься с 19 ноября по 4 декабря по адресу: улица Ленина, 3, кабинет №7.

Конкурс состоится 8 декабря. Договоры на право размещения точек торговли новогодними елками должны быть заключены и выданы участникам до 15 декабря.

Добавим, в Пскове в преддверии новогодних праздников планируется организовать 25 нестационарных торговых объектов по торговле елками.