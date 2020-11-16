Экономика

Общественный пресс-центр ПЛН: Инвестиционные итоги 2020 года

В среду, 18 ноября, в 15:00 общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет онлайн-брифинг, посвященный инвестиционным итогам года в Псковской области.

В рамках мероприятия мы подведем итоги работы профильных ведомств (регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, Агентства инвестиционного развития Псковской области, ОЭЗ «Моглино», Совета по инвестициям региона, экспертных и наблюдательных советов ОЭЗ «Моглино») по привлечению инвестиций в Псковскую область за 2020 год и реализации инвестпроектов.

Мы предложим нашим спикерам, рассказать, как в последние годы изменялся инвестиционный климат в Псковской области на фоне пандемии и какую динамику развития показали крупнейшие псковские инвестплощадки.

Какие направления интересуют бизнес больше всего применительно к нашим территориям? Делают ли региональные власти ставку на какие-то конкретные отрасли? Какая работа проводится, чтобы увеличить поток инвесторов в регион? Сколько появилось новых инвесторов, резидентов ОЭЗ «Моглино», какие проекты реализуются, на какой стадии они находятся?

На эти и другие вопросы мы попросим ответить председателя регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева.

На You-Tube-канале Псковской Ленты Новостей будет организована видеотрансляция пресс-конференции. Все желающие смогут присоединиться и задать свои вопросы в комментариях под видео.