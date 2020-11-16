Экономика

На 162 млн рублей увеличится финансирование ОМС в Псковской области

В Собрание депутатов поступил законопроект об изменении текущего бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, финансирование региональной сферы здравоохранения увеличивается на 162 млн 369,9 тысяч рублей.



Источник: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Рост доходов фонда связан с выделением межбюджетных трансфертов - решение об этом принято на уровне федерального правительства - и отражает фактическое поступление в бюджет фонда дополнительных налоговых и неналоговых доходов.

Межбюджетные трансферты в размере 144 млн 712,8 тысяч рублей предназначены для дополнительного финансового обеспечения медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

2 млн 110,2 тысячи рублей будут направлены на стимулирующие выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

Еще 15 млн рублей, выделенных региону из федерального ФОМС, предназначаются на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в других субъектах РФ.

За счет фактического поступления в 2020 году дополнительных налоговых и неналоговых доходов бюджет территориально фонда возрастет еще на 521,3 тысячи рублей. Эти средства пополнят финансирование областной государственной программы «Развитие здравоохранения».

С учетом вносимых изменений текущие доходы территориального ФОМС предлагается утвердить в сумме 8 млрд 416 млн 164,2 тысячи рублей, расходы - 8 млрд 578 млн 164,2 тысячи рублей.

Резолюцией спикера Собрания Александра Котова законопроект направлен в профильные комитеты: по бюджету и по социальной политике. Повестку ближайшей сессии Совет Собрания утвердит на очередном заседании 18 ноября.