Экономика

Псковские депутаты согласовали внесение изменений в городской бюджет

Депутаты Псковского городской Думы согласовали внесение изменений в бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом с внеочередной 44-й сессии гордумы передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Изменения предусматривают бюджетные ассигнования средней школе №16 на капитальный ремонт кровли на сумму 215,3 тыс. рублей, средней школе №13 на приобретение мебели для столовой (98,1 тыс. рублей), текущий ремонт и оснащение гардероба (265 тыс. рублей), псковской школе-интернату на текущий ремонт кровли (482,1 тыс. рублей) и текущий ремонт пищеблока (357,9 тыс. рублей), средней школе №11 на замену оконных блоков на сумму 400 тыс. рублей.

Также предполагается предоставить целевые субсидии детскому саду №47 на замену оконных блоков на сумму 200 тыс. рублей, детсаду №39 на текущий ремонт полов веранд на сумму 180 тыс. рублей, а также инженерно-лингвистической гимназии на оснащение детского сада на 140 мест на сумму 450 тыс. рублей.

Кроме того, целевые субсидии направят на установку воркаут-площадки на территории средней школы №5 на сумму 35 тыс. рублей и социально-экономическому лицею №21 на сумму 70 тыс. рублей. Выделят 300 тысяч рублей на выполнение дополнительных изыскательских работ для устройства скважин в рамках строительства водозабора в городском микрорайоне «Псковкирпич».

Решение депутаты приняли единогласно. Напомним, внеочередная сессия городской Думы проходит в дистанционном формате в связи с распространением коронавируса.