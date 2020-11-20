Экономика

Налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП предложено продлить до 2024 года

Законопроект о продлении на территории Псковской области налоговых каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей до 2024 года рассмотрят депутаты регионального парламента на ноябрьской сессии. Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» направил в Собрание депутатов губернатор Михаил Ведерников, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Налоговые каникулы распространяются на новые ИП, применяющие патентную и упрощенную систему налогообложения, и осуществляющие предпринимательскую деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере предоставления бытовых услуг населению.

Как следует из приведенных в пояснительной записке данных, в 2019 году региональными налоговыми каникулами по двум системам налогообложения воспользовались 467 индивидуальных предпринимателей, общая сумма налоговой поддержки составила около 49 млн рублей.

В этом же законопроекте содержится предложение об установке пониженной ставке налога, взимаемого при применении упрощенной системы налогообложения, для организаций потребительской кооперации и хозяйственных потребительских обществ. Мера налоговой поддержки разработана в исполнение поручения рабочей группы, созданной при областном Собрании депутатов, областным комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике. Льготный налоговый режим, ориентированный на представителей малого и среднего бизнеса, предлагается ввести в связи с прекращением с января 2021 года действия единого налога на вмененный доход.

Согласно проекту закона, пониженная ставка устанавливается на три года: на 2021 год в размере 2%, на 2022 год - 3,5%, на 2023 - 5%.

Как сказано в пояснительной записке, постепенное повышение налоговой нагрузки позволит организациям потребкооперации провести автоматизацию около 200 магазинов и 60 автолавок, работающих в сельской местности.

Согласно приведенным финансовым расчетам, введение пониженной ставки по «упрощенке» не снизит общий объем поступлений в областной бюджет от потребительской кооперации. Планируется, что в 2021 году налоговые платежи от данных организаций составят 44,3 млн рублей. В 2019 году сумма уплаченных ими налогов составляла 40,5 млн рублей.

Кроме того, в законопроекте содержится обновленная редакция регионального закона «О патентной системе налогообложения». Разработчики документа предлагают внести изменения в наименования видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. Речь идет об услугах в области фотографии и в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых, услугах по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий, услугах в области растениеводства. Также патентная система налогообложения дополняется видом предпринимательской деятельности «Животноводство, услуги в области животноводства».

Размеры единого потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по данным видам предпринимательской деятельности остались прежними.

До рассмотрения на сессии законопроект обсудят на заседаниях комитета по бюджету и по экономической политике.