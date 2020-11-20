Экономика

Татьяна Баринова: Стимулировать самозанятость населения нужно аккуратно

Руководитель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов считает, что содействие занятости населения в Псковской области требует гораздо большего финансирования, чем это заложено в проекте бюджета региона на следующий год. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, своими мнением он поделился сегодня, 20 ноября, на публичных слушаниях по проекту главного финансового документа области.

«Очень важные направления - самозанятые и трудоустройство населения в сельской местности. Однако в бюджете заложено только 1% на то, чтобы трудоустроить людей (доля госпрограммы «Содействие занятости населения» в общем объеме расходов бюджета в его проекте обозначена в объеме 1,5% (588,7 млн рублей) - от ред.)», - отметил он.

Заместитель губернатора региона – председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова в ответ отметила, что количество безработных в регионе выросло в связи с тем, что многие самозанятые решили получили такой статус и получать выплаты, которые стали поступать из федерального бюджета неработающим гражданам на фоне пандемии.

«Здесь стимулировать надо очень аккуратно. В малом бизнесе очень многие не платят налоги. Как сделать так, чтобы платили все самозанятые, это отдельный вопрос», - добавила она.