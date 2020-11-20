Экономика

Акции Идрицкого дорожного эксплуатационного предприятия выставлены на продажу

100% акций «Идрицкого дорожного эксплуатационного предприятия» выставлены на продажу выставили на продажу, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «РТС-тендер». Предприятие занимается содержанием и ремонтом автомобильных дорог, в его штате 25 человек. Публичное предложение размещено на электронной площадке России.

Собственник АО - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Начальная цена имущества (лота) – 17 443 000. Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой могут быть проданы акции – 8 721 500.

Общая номинальная стоимость акций – 10 464 000.