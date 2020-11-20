Экономика

Главными рисками для мира остаются безработица и бедность - Путин

Главными рисками для мира остаются массовые безработица и бедность, заявил президент Владимир Путин на виртуальном саммите G20. Стенограмма его заявления опубликована на сайте Кремля, сообщает РБК.



«Главным риском, конечно, остается вероятность, несмотря на позитивные некоторые сигналы, все-таки главным риском остается массовая долгосрочная так называемая «застойная» безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности, и роль «двадцатки» здесь состоит в том, чтобы этого не допустить», - отметил российский лидер во время своего выступления на саммите по видеосвязи.



Он заявил, что пандемия серьезно подорвала рост национальных экономик, унесла сотни тысяч жизней и лишила миллионов людей своих рабочих мест.



Путин подчеркнул, что пандемия, а также глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, с которым мир не сталкивался со времен Великой депрессии. Президент назвал масштаб проблем, с которыми мир столкнулся в 2020 году, беспрецедентным.



Он выразил мнение, что в рамках борьбы с пандемией коронавируса вакцина должна быть доступной для всех. «Без сомнения, препараты для иммунизации являются, должны являться всеобщим общественным достоянием. И наша страна, Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины», - сказал Путин.