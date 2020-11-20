Экономика

«Когда искусственный интеллект бунтует»: Силуанов объяснил налоговые проверки

Использование передовых технологий позволяет Федеральной налоговой службе России выходить на проверку только в случае, когда искусственный интеллект «бунтует» и видно, что система управления рисками зашкаливает, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Успех Сбербанка, успех налоговой в чем? Инновации. Крутые сервисы, которые построены были на основе последних IT-решений. Искусственный интеллект применяется, что в Сбербанке, что здесь. Налоговая выходит на проверку только тогда, когда искусственный интеллект бунтует и видно, что система управления рисками уже зашкаливает. Только тогда налоговая может выйти на проверку, а так все остальное - онлайн», - сказал он в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По словам Силуанова, главной задачей для ФНС сейчас должно быть создание комфортных условий для налогоплательщиков. «Налоговая - это система принуждения платить налоги, но главное, чтобы это принуждение было комфортным. Главное, чтобы не было видно. У нас уже есть такие сервисы - самозанятые, вообще не взаимодействуют с налоговой. И поэтому наша сейчас задача - вот эту практику, когда налоговую службу не видно, но налоги идут, налоги пополняют казну государства, эту функцию надо расширять», - отметил министр, передает РИА Новости.