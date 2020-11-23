Александр Котов: Псковская область вправе рассчитывать на финансовую помощь федерального центра

Псковская область вправе рассчитывать на финансовую помощь федерального центра, потому что ситуация в стране чрезвычайная, и только с помощью федерального бюджета многие регионы могут из этой ситуации выйти. Таким мнением с Псковской Лентой Новостей поделился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
«При этом надо понимать, что мы не с протянутой рукой стоим, а все-таки сами многое делаем для того, чтобы ситуация в Псковской области менялась. Но есть такие проблемы, которые мы решить без помощи федерального центра не можем. Соответственно губернатор, используя возможность разговора с главой государства, эти проблемы обозначил», - отметил он, комментируя встречу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом страны Владимиром Путиным.
Александр Котов отметил активную работу губернатора, ведь именно он инициировал встречу с президентом РФ для того, чтобы обозначить проблемы, с которыми сегодня сталкивается Псковская область.
Напомним, Михаил Ведерников во время совещания в режиме видео-конференц-связи обратился к президенту России Владимиру Путину за оказанием финансовой помощи Псковской области, а также поднял вопрос о поддержке региона в части реконструкции инфраструктуры приграничных районов.
Он подчеркнул, что тема развития инфраструктуры приграничных районов Псковской области также очень важна, поэтому Михаил Ведерников заострил внимание президента страны и на ней.
«Мы хотим, чтобы наши приграничные регионы выглядели ничуть не хуже, чем наши зарубежные соседи. Не хочу сказать, что мы очень сильно в этом смысле отстаем, но, тем не менее, нужно привести в порядок объекты социальной сферы, заниматься благоустройством, чтобы не было стыдно перед приезжающими в регион туристами. Не менее важно, чтобы и граждане, которые живут на приграничных территориях, чувствовали себя комфортно, чтобы они понимали, что власти региональные и федеральные заботятся о них», - добавил Александр Котов.