Экономика

Градсовет Пскова обсудит судьбу рынка на Четырех углах 27 ноября

Заседание Градсовета Пскова посвятят судьбе рынка на Четырех углах, пройдет оно 27 ноября. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации города Павел Волков.

«То, что там было в последние годы, морально устарело. Это понимали и администрация, и собственники объектов, и горожане. Решиться на изменения было тяжело, но у нас есть одобрение горожан. Как показали опросы, за изменения на территории рынка выступает подавляющее большинство, - отметил гость студии. - Объекты, которые там находились, не имели стопроцентно законного статуса, поэтому решение об изменениях, которое мы приняли осенью, было абсолютно верным».

Есть, по его словам, «болезненные моменты, некоторые предприниматели недовольны изменениями в своей судьбе, но резкого негатива нет». «Думаю, до конца этого года или в начале следующего мы окончательно очистим эту территорию от незаконно установленных торговых объектов. Те объекты, которые установлены законно, останутся на прежнем месте, но мы продолжим переговоры с собственниками, чтоб они не оставались в прежнем виде», - отметил Павел Волков, имея ввиду крытый рынок.

27 ноября, отметил он, состоится Градсовет, на котором будет обсуждаться концепция дальнейшего развития территории рынка на Четырех углах. Между тем замглавы администрации Валентина Зубова пояснила, что главная цель в данном случае — создать инвестиционно привлекательную площадку.

«Мы понимаем, что силами бюджета реанимировать эту территорию невозможно. Есть там и частные территории, которые подлежат выкупу. Также мы не можем игнорировать интересы частных объектов. Поэтому на Градсовете архитекторы поделятся своим первоначальным мнением, что они хотели бы там видеть», - рассказала Валентина Зубова и еще раз подчеркнула, что территория очень сложная для освоения. Она находится в границах исторического поселения, в зоне регулирования застройки. «Там ограничена этажность в 4-5 этажей, там есть объект культурного наследия, есть ограничения по стилистике первых линий вдоль Рижского проспекта и улицы Максима Горького. Территория сложная, но привлекательная для инвесторов», - заключила она.