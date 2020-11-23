Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Квартирный вопрос
С двух ног в один сапог
Баланс между городом и горожанами
Семейная связь
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Назад в прошлое
Телефон прямого эфира 56-73-72
Реформа ТКО спроси и узнай
Чего ждать на федеральных дорогах
Чем больше делается, тем больше хочется
Новогодний Корпоратив
 
 
 
ещё Экономика 23.11.2020 11:061 Снегурочка в маске 24.11.2020 18:150 Депутаты из фракции ЛДПР спросили Михаила Ведерникова о госдолге и занятости населения 24.11.2020 18:110 Итоги арбитражной практики обсудят псковичи на публичных слушаниях в онлайн-режиме 24.11.2020 17:531 Градсовет Пскова обсудит судьбу рынка на Четырех углах 27 ноября 24.11.2020 17:150 Удаленная работа в России приобретет межрегиональный характер 24.11.2020 16:460 ВТБ открыл третий офис нового формата
 
 
 
Самое популярное 22.11.2020 19:203 Автомобиль перевернулся на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 22.11.2020 23:3912 170 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области за сутки 24.11.2020 12:462 Стали известны подробности смертельного ДТП в Печорском районе. ФОТО 21.11.2020 18:3413 В Псковской области запретят новогодние банкеты и детские елки 23.11.2020 19:098 Псковская область вошла в число регионов с пиковой заболеваемостью COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Градсовет Пскова обсудит судьбу рынка на Четырех углах 27 ноября

24.11.2020 17:53|ПсковКомментариев: 1

Заседание Градсовета Пскова посвятят судьбе рынка на Четырех углах, пройдет оно 27 ноября. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации города Павел Волков.

«То, что там было в последние годы, морально устарело. Это понимали и администрация, и собственники объектов, и горожане. Решиться на изменения было тяжело, но у нас есть одобрение горожан. Как показали опросы, за изменения на территории рынка выступает подавляющее большинство, - отметил гость студии. - Объекты, которые там находились, не имели стопроцентно законного статуса, поэтому решение об изменениях, которое мы приняли осенью, было абсолютно верным».

Есть, по его словам, «болезненные моменты, некоторые предприниматели недовольны изменениями в своей судьбе, но резкого негатива нет». «Думаю, до конца этого года или в начале следующего мы окончательно очистим эту территорию от незаконно установленных торговых объектов. Те объекты, которые установлены законно, останутся на прежнем месте, но мы продолжим переговоры с собственниками, чтоб они не оставались в прежнем виде», - отметил Павел Волков, имея ввиду крытый рынок.

27 ноября, отметил он, состоится Градсовет, на котором будет обсуждаться концепция дальнейшего развития территории рынка на Четырех углах. Между тем замглавы администрации Валентина Зубова пояснила, что главная цель в данном случае — создать инвестиционно привлекательную площадку.

«Мы понимаем, что силами бюджета реанимировать эту территорию невозможно. Есть там и частные территории, которые подлежат выкупу. Также мы не можем игнорировать интересы частных объектов. Поэтому на Градсовете архитекторы поделятся своим первоначальным мнением, что они хотели бы там видеть», - рассказала Валентина Зубова и еще раз подчеркнула, что территория очень сложная для освоения. Она находится в границах исторического поселения, в зоне регулирования застройки. «Там ограничена этажность в 4-5 этажей, там есть объект культурного наследия, есть ограничения по стилистике первых линий вдоль Рижского проспекта и улицы Максима Горького. Территория сложная, но привлекательная для инвесторов», - заключила она.

Теги: #градостроительная политика #рынок #четыре угла
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли тратить бюджетные деньги на новогодний фейерверк, если Роспотребнадзор рекомендует встречать Новый год дома?
В опросе приняло участие 168 человек
24.11.2020, 19:050 Новое интерактивное оборудование появилось в Пыталовской школе-интернате 24.11.2020, 18:480 15 контейнеров для сбора ТКО направила компания «Экопром» в Печоры 24.11.2020, 18:220 Выделение многодетным семьям участков под строительство обсудила Наталья Тудакова с губернатором 24.11.2020, 18:200 Псковские коммунисты задали губернатору вопросы о газификации и инфекционных отделениях в больницах
24.11.2020, 18:180 В Пскове стал заметнее запрет на стоянку на улице Петровской 24.11.2020, 18:150 Депутаты из фракции ЛДПР спросили Михаила Ведерникова о госдолге и занятости населения 24.11.2020, 18:110 Итоги арбитражной практики обсудят псковичи на публичных слушаниях в онлайн-режиме 24.11.2020, 18:000 ВТБ вошел в топ-10 лучших работодателей России 
24.11.2020, 17:531 Градсовет Пскова обсудит судьбу рынка на Четырех углах 27 ноября 24.11.2020, 17:460 Искусству в псковских храмах посвятят конференцию 26 ноября 24.11.2020, 17:401 Псковичи рассказали о самых темных местах в городе 24.11.2020, 17:270 Павел Волков: Участие бизнесменов в новогоднем украшении города - добрая воля
24.11.2020, 17:201 Финалистки конкурса «Мисс Псков - 2020» занялись спортом 24.11.2020, 17:150 Удаленная работа в России приобретет межрегиональный характер 24.11.2020, 17:020 В Невельском районе пограничники пресекли ввоз говядины сомнительного качества 24.11.2020, 16:503 Фотофакт: Новый остановочный павильон на улице Фабрициуса
24.11.2020, 16:460 ВТБ открыл третий офис нового формата 24.11.2020, 16:440 Псковские депутаты предложили по-новому рассчитывать субвенции для школ в малых городах 24.11.2020, 16:330 В Псковской области на карантин по коронавирусу закрыты 13 классов, по ОРВИ - 83 24.11.2020, 16:191 Более 50 км трассы Р-23 капитально отремонтировали в Псковской области
24.11.2020, 16:100 Банкротство предприятий ЖКХ и поддержку муниципалитетов обсудили псковские единороссы с губернатором 24.11.2020, 16:070 13 многоквартирных домов построили в Псковской области за год 24.11.2020, 15:530 Национальный чемпионат мастерства «Абилимпикс» проходит в Псковской области 24.11.2020, 15:460 «Эхономика» с Павлом Волковым и Валентиной Зубовой. ВИДЕО
24.11.2020, 15:441 Общественный пресс-центр ПЛН: Почему старшеклассники отказываются питаться в школе? 24.11.2020, 15:330 Строительство объездной дороги вокруг Опочки планируется в 2023 году 24.11.2020, 15:300 Псков будет по-новогоднему украшен к 20 декабря 24.11.2020, 15:280 Псковичей приглашают познакомиться с историей двух монастырей и окунуться в святой источник
24.11.2020, 15:230 Воздух на наличие опасных веществ исследуют в Великих Луках после пожара на заводе 24.11.2020, 15:080 Зрителей онлайн-кинотеатра МТС ТВ в Псковской области ждут 100 новых фильмов 24.11.2020, 15:000 Ученики без учителей 24.11.2020, 14:532 Назначен новый директор Великолукского драмтеатра
24.11.2020, 14:460 Арест автомобиля побудил псковича оплатить крупный долг 24.11.2020, 14:450 Айрон и Дидилия помогли псковским таможенникам найти спрятанные сигареты 24.11.2020, 14:300 Главную новогоднюю ель «немножко реанимировали» в Пскове 24.11.2020, 14:191 Роспотребнадзор открыл для псковичей «горячую линию» по тестам на COVID-19
24.11.2020, 14:090 50 нарушений земельного законодательства выявили в Псковской области в октябре 24.11.2020, 13:580 Анатолий Турчак поздравил псковскую «Стрелу» с победой 24.11.2020, 13:450 Сквер на Четырех углах и дендропарк украсят в Пскове к Новому году 24.11.2020, 13:390 Неустойчивую погоду прогнозируют в Псковской области в декабре
24.11.2020, 13:243 Средства индивидуальной защиты на 35 млн рублей закупят для псковских больниц 24.11.2020, 13:158 В Кремле объяснили, почему Путин не сделал прививку от коронавируса 24.11.2020, 13:090 О жизни в Псково-Печерском монастыре рассказали участники проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО 24.11.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Павлом Волковым и Валентиной Зубовой
24.11.2020, 12:560 Мать и ребенок пострадали в ДТП на переходе в Великих Луках 24.11.2020, 12:506 Псковские депутаты просят прокуратуру проверить постановление Елены Полонской 24.11.2020, 12:462 Стали известны подробности смертельного ДТП в Печорском районе. ФОТО 24.11.2020, 12:360 «Справедливая Россия» предлагает ввести студенческий капитал
24.11.2020, 12:320 В Печорах семья обокрала магазин одежды 24.11.2020, 12:180 Легковой автомобиль и фура столкнулись в Печорском районе, погибли два человека 24.11.2020, 12:160 Определен подрядчик на ремонт дороги Опочка – Красногородск 24.11.2020, 12:120 Санаторий «Хилово» приглашает восстановить здоровье по акции «Снова Новый год»
24.11.2020, 12:063 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Жизнь в России состоит из запретов 24.11.2020, 12:000 Почти 116 млрд рублей выплатили медикам за борьбу с коронавирусом 24.11.2020, 11:580 В Псковской области осталось 219 непосредственных участников Великой Отечественной войны 24.11.2020, 11:443 В России предложили создать группу по организации экскурсий в святые места
24.11.2020, 11:423 Продолжается приемок заявок на соискание премий администрации Псковской области 24.11.2020, 11:381 Президент назначил новых судей в Великих Луках и Псковском районе 24.11.2020, 11:360 Александр Козловский о большой политике, новых полномочиях Госдумы и удивительной инициативе 24.11.2020, 11:290 За нарушение закона о «суверенном Рунете» хотят штрафовать вплоть до 1 млн рублей
24.11.2020, 11:260 Переезд на улице Малышева закроют в Великих Луках 26 ноября 24.11.2020, 11:231 Татьяна Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в России 24.11.2020, 11:180 «Эхономика»: О планах по обновлению новогоднего убранства Пскова 24.11.2020, 11:160 Журнал Glamour включил Светлану Прокопьеву в число «Женщин года»
24.11.2020, 11:010 Псковичам рассказали, как отозвать заявление о кадастровом учете из-за срыва сделки 24.11.2020, 10:5814 Войти в историю 24.11.2020, 10:513 Глава Псковской митрополии принял участие в Первом форуме православных экскурсоводов 24.11.2020, 10:460 Правительство дополнительно профинансирует закупку машин скорой помощи в регионах
24.11.2020, 10:420 В Псковской области продолжат создание видеотеки историй ветеранов войны 24.11.2020, 10:330 Электромонтеры требуются заводу «Титан-Полимер» 24.11.2020, 10:324 Замминистра обороны проконтролировал ход строительства детской инфекционной больницы в Пскове 24.11.2020, 10:311 Пешеходная зона у «Культтоваров» стала доступной для маломобильных псковичей
24.11.2020, 10:271 Замминистра обороны Тимур Иванов прибыл с рабочим визитом в Псковскую область 24.11.2020, 10:080 На ПЛН стартует конкурс «20 героев Псковщины» 24.11.2020, 10:050 Безработный с ножом напал на салон сотовой связи в Острове 24.11.2020, 09:470 58 самозанятых псковичей решили делать добровольные взносы на будущую пенсию
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.